“Sostituito da lei”. Marco Liorni, ormai è tutto deciso: chi prende il suo posto

Marco Liorni, arriva uno stop. Stop forzato per sabato 19 dicembre 2020, quando il pubblico di Rai1 non lo vedrà andare in onda come al solito con il suo programma Italia Sì. Il conduttore sostituito da un’altra punta di diamante dell’azienda per lasciare spazio a un appuntamento speciale di Telethon, che sarà condotto ancora una volta da Eleonora Daniele.

La padrona di casa di Storie Italiane come lo scorso anno farà quindi compagnia ai telespettatori della prima rete guidando la puntata del sabato pomeriggio di Telethon, una maratona che terminerà ufficialmente in prima serata con una lunga diretta di Soliti Ignoti. Non sarà sola Eleonora Daniele: con lei ci saranno Arianna Ciampoli e Paolo Belli, come sottolinea il settimanale DiPiùTv. (Continua dopo la foto)















Ma per Marco Liorni si tratterà di un’assenza temporanea perché tornerà in onda con Italia Sì sabato 26 dicembre. I cambiamenti nel palinsesto di Rai1 per la giornata del 19 dicembre però non riguarderanno solo la fascia oraria della sua trasmissione, ma anche quella della prima parte del pomeriggio. Anche Linea Bianca e A Sua Immagine si fermano. (Continua dopo la foto)















Al loro posto, difatti, ecco un altro appuntamento di Telethon ma con Alessandro Greco, Vira Carbone e il duo comico Gigi & Ross. In mattinata toccherà invece a Lorena Bianchetti e Paolo Belli occuparsi della raccolta fondi a partire dalle 10.35, preceduti da Tiberio Timperi e Monica Setta con Unomattina in famiglia. Poi, dopo l’appuntamento che Eleonora Daniele. una lunga diretta speciale di Soliti Ignoti, durante la quale giocheranno diversi personaggi famosi. (Continua dopo le foto)











Sulla rete ammiraglia Mediaset, invece, nella prima serata di sabato 19 dicembre era previsto un film, “Natale a 5 stelle”, ma dagli ultimi promo andati in onda, Canale 5 ha deciso di trasmettere L’Album di Tu sì que vales con i momenti più importanti vissuti nei mesi scorsi con i giudici, i conduttori e i concorrenti che hanno appassionato e divertito i telespettatori.

