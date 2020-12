“Ci siamo!”. GF Vip, Pierpaolo e Giulia vicinissimi al bacio: lui la stringe, lei ricambia e in tanti notano un dolcissimo particolare (VIDEO)

Sta quasi per succedere… e i telespettatori ne sono certi: al Grande Fratello Vip su Canale 5 decolla la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta per decollare. I telespettatori sui social scommettono sull’affiatamento molto sospetto dei due, soprattutto dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci (sempre più gelosa dell’ex velino di Striscia la notizia) e non a caso nella notte l’hashtag #Prelemi, che indica la “ship” tra i due concorrenti, diventa uno dei trending topic italiani. Roba da matti. Su Twitter spopolano i video e le foto in cui Giulia e Pierpaolo, ormai in maniera scoperta, si abbracciano, si accarezzano, scherzano.

E il gioco diventa sempre più “fisico”, tanto che c’è chi sospetta che in realtà le battutine reciproche siano solo un pretesto per toccarsi, per sfiorarsi, per stringersi. Insomma, l’antipasto di qualcosa molto più “serio” che potrebbe esplodere da un momento all’altro nella casa. Chissà, magari durante le feste, complici il clima allegro e i tanti brindisi alcolici che Giulia non sembra reggere granché. In arrivo il primo bacio, con tanti saluti alla bella Ely? (Continua a leggere dopo la foto)















Eppure Pierpaolo aveva raccontato ai suoi coinquilini di avere “un blocco con le donne”. Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, tutto va visto ora sotto una nuova luce. L’ex velino di Striscia la notizia scoppia a piangere in sauna, rivelando il suo dramma privato a Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta. (Continua a leggere dopo la foto)

C’è un altra cosa che si fa quando ci si piace, si cerca ogni pretesto per toccarsi 😏#prelemi pic.twitter.com/gRe9mhnrYZ — VipsAddicted (@LeePee34264799) December 17, 2020















“Non è che pensi ancora a Elisabetta, dimmi la verità!”, incalza Cristiano. E qui Pretelli crolla: “Sono due anni e mezzo che ho un blocco, ho qualcosa da risolvere” e la Gregoraci evidentemente ha riportato il grumo di insicurezze a galla. “Ho provato con lei le cose che si provano all’inizio”. (Continua a leggere dopo la foto)











“Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti dopo un mese, due”. “Goditi questo Grande Fratello, ma da quando Elisabetta è entrata tu hai perso la brocca”, lo riporta a terra Malgioglio.

Ti potrebbe anche interessare: “Me*** umana, sciacallo!”. Sanremo, Morgan escluso dalla giuria la prende malissimo e si rivolge direttamente ad Amadeus: “Siete una manica di bambocci”