“Nel contratto del GF Vip…”. Malgioglio e Urtis, la regia stacca ma troppo tardi: pubblico infuriato

Venerdì 18 dicembre una nuova puntata del GF Vip che si preannuncia scoppiettante. Intanto perché è molto probabile che Alfonso Signorini parli del comportamento di Filippo Nardi, che in questi giorni ha più e più volte fatto infuriare il pubblico, che ora chiede la sua squalifica, per le sue esternazioni contro Maria Teresa Ruta. E poi quattro nuovi ingressi e quattro super vipponi in nomination che rischiano di uscire. Sono Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio.

Quest'ultimo non ha preso bene la nomination. Già dopo la scorsa diretta si era sfogato per il voto di Giulia Salemi e qualche ora fa è tornato sull'argomento per quello di Urtis. Il paroliere si è confidato con Dayane Mello e ha spiegato che a seguito della nomination, il comportamento dei concorrenti nei suoi confronti è cambiato.















"Vengono e fanno i carini con me, a me non importa del voto fa parte del gioco". Poi ha spiegato di non tollerare la motivazione data da Giacomo Urtis per fare il suo nome. Ossia: "Lo nomino perché gli ho prestato l'ombretto e me l'ha rotto. Mi è dispiaciuto tanto. È una tragedia, era un ombretto anallergico tra l'altro", aveva spiegato il chirurgo ironizzando sul fatto di non trovare alcun motivo grave per nominare qualcuno.















"Quello che mi fa rabbia è uscire per una nomination stupida. È stato stupido", ha detto Malgy spiegando che e se lui e Urtis dovessero restare nella Casa, coglierà subito l'occasione per vendicarsi. Giacomo e Cristiano, poi, hanno poi avuto una chiacchierata dove è saltata fuori una frase "scomoda" per cui la regia ha presto staccato, come riporta il sito Biccy, ma sui social è subito esploso il nuovo "caso".









Malgioglio a Urtis: ‘Tu quante puntate hai nel contratto? 10?’ La regia stacca. Sono un po’ basita. #gfvip pic.twitter.com/og0YOtMGpz — Giusymc98 ✨GR63 MY WINNER💙paladina di CL16 (@giusy98_juvee) December 17, 2020

Cristiano parla di puntate nel contratto con Giacomo…

E LA REGIA STACCA🚨#GFVIP pic.twitter.com/9047wnAWt4 — shɑdowヅ®|zorzi mood (@marconi_angeloo) December 17, 2020



“Tu quante puntate hai nel tuo contratto? Dieci?”, la domanda di Cristiano a Giacomo. Come detto l’inquadratura è subito cambiata, ma ormai il danno era fatto tra chi ipotizza che le eliminazioni siano già stabilite e chi invece che i concorrenti decidano quante puntate restare. “E con questa adesso sappiamo che c’è qualcosa dietro. Forse vengono tutelati i più famosi per non farli andare via”, si legge. E ancora: “Ne ero sicura ma ora ci ha dato la certezza, nonostante sarà sicuramente il meno votato Malgioglio domani non esce perché devono fargli fare Natale in casa, faranno la stessa cosa che fecero con Eligreg, sacrificare altri”.

