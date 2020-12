“Mi girano le pa**, non mi calmo!”. Alba Parietti si presenta a casa con un toy boy di 20 anni più giovane. Francesco Oppini la prende malissimo: poi si scopre la verità

Alle Iene un nuovo scherzo: stavolta è toccato a Francesco Oppini che in passato aveva organizzato ad Alba Parietti uno scherzo con Le Iene. In questo caso invece la vittima è stata proprio lui. L’idea geniale di Alba Parietti per lo scherzo Le Iene Francesco Oppini è stata quella di presentargli un nuovo fidanzato. Con un piccolo particolare: ha 30 anni meno di lei. Ma a guardarlo bene non è un volto nuovo per i telespettatori Mediaset. Infatti è l’ex volto di Uomini e Donne Sonny Di Meo, fidanzato di Sara Shaimi.

Già dal primo incontro, ad una cena organizzata dalla Parietti, tra Oppini e Sonny Di Meo non è corso buon sangue. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Dopo aver scoperto che il giovane Sonny Di Meo si fa pagare le cene da Alba Parietti, il figlio ha cominciato a non vederci più. Anche perché Sonny durante lo scherzo Le Iene Francesco Oppini sembra circolare per casa della Parietti con una certa confidenza. Addirittura invita amici per fargli usufruire della piscina e delle varie comodità. (Continua a leggere dopo la foto)















Alla vista di tutti questi elementi Francesco Oppini butta fuori di casa Sonny e si scaglia contro la madre. Le dice che si è rimbambita e che Sonny non gli piace. Alle resistenze di sua madre, durante lo scherzo de Le Iene, Oppini punta sulla differenza d’età e punge sua madre nell’orgoglio: “Lo vuoi capire che tra poco sei anziana?”. (Continua a leggere dopo la foto)















La sensazione avuta da Francesco Oppini, sul fatto che Sonny Di Meo si stesse approfittando di sua madre, si è rivelata giusta. Infatti il giorno dopo la sfuriata Sonny si presenta in ufficio da Oppini. Qui il ragazzo si dice disposto a lasciare stare Alba Parietti, in cambio di 20 mila euro. (Continua a leggere dopo la foto)











“Mia madre vale 20 mila euro?” esclama furioso Francesco pronto a chiamare i Carabinieri per denunciare l’accaduto. Per fortuna Le Iene sono intervenute, smascherandosi davanti al figlio della Parietti. Francesco Oppini, ancora nei pensieri di Tommaso Zorzi, ha ammesso di essersi preso un grande spavento.

Ti potrebbe anche interessare: “È morto tra le mia braccia”. Giovane promessa sportiva deceduto in allenamento. Sebastian aveva 17 anni. Devastante il racconto di papà Max