A ‘Pomeriggio 5’ si è parlato di una vicenda molto brutta, legata all’ex marito di Eva Henger Riccardo Schicchi, purtroppo deceduto, la cui tomba è stata oltraggiata: “Sono molto arrabbiata perché io avevo già segnalato sia ad aprile che ad agosto che la tomba piano piano si stava inclinando. Io ho lasciato tutti i recapiti telefonici, ho chiesto di contattarmi se ci fosse stato qualcosa di grave. Invece sono venuta a sapere di questa situazione grazie ad un amico. Per me è stato un tuffo al cuore, ma dove sta il comune?”.

Poi Barbarella è stata attaccata anche dall’Università di Pavia, infatti la notizia che la medium ospite del programma fosse stata certificata dall’ateneo lombardo è priva di fondamento. Nella puntata del 17 dicembre è poi andato in scena un altro episodio abbastanza delicato. Come succede sempre, Carmelita ha lasciato spazio in una parte della trasmissione alle vicende riguardanti il ‘Grande Fratello Vip’. E si è parlato in particolare di un comportamento assurdo di un concorrente. (Continua dopo la foto)















Il gieffino Filippo Nardi si è lasciato andare a dichiarazioni molto pesanti nei confronti di diverse protagoniste nella Casa. Ha infatti proposto di attuare una pratica sessuale su Maria Teresa Ruta, mentre stava dormendo, ed ha offeso pesantemente anche Giulia Salemi. La padrona di casa di ‘Pomeriggio 5’ ha però potuto mandare in onda soltanto alcune clip. Da parte sua è avvenuta una vera e propria censura, tenuto conto che potevano essere in ascolto anche minori e bimbi. (Continua dopo la foto)















La D’Urso ha quindi commentato: “Ha detto delle cose che non possiamo mandare in onda perché siamo in fascia protetta, quindi si vedrà cosa deciderà domani sera il Grande Fratello Vip”. In tanti hanno invocato in rete la squalifica immediata del nobile di origini inglesi. E anche la conduttrice di Mediaset si è scagliata contro di lui: “A me non ha fatto ridere per niente. Sono veramente tutti quanti scandalizzati giustamente sul web. Ha detto due, tre cose molto molto pesanti”. (Continua dopo la foto)









Questa invece la reazione della figlia della Ruta, Guenda Goria: “Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. È una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore”. In pochi minuti, il tweet dell’ex gieffina ha fatto il giro della rete e i fan sono con lei.

“Tutto falso”. Barbara D’Urso sbugiardata in diretta: mai vista Carmelita così in difficoltà