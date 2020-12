Giovanni Ciacci è uno degli opinionisti più presenti nei salotti televisivi. Spazia da Mediaset alla Rai ed è un costumista molto apprezzato. Ha curato una rubrica all’interno del programma Detto Fatto quando era condotto da Caterina Balivo. Con la conduttrice campana il costumista ha avuto un ottimo rapporto umano e professionale.

In più di qualche occasione Ciacci ha manifestato stima nei confronti della presentatrice ricordando con passione e orgogli gli anni trascorsi in trasmissione con lei. Diverso, invece il rapporto con Bianca Guaccero, che attualmente guida Detto Fatto. Giovanni Ciacci non ha mai risparmiato critiche all'attrice. Come è avvenuto di recente quando ha rilasciato un'intervista a BubinoBlog in cui ha riservato delle bordate alla Guaccero.















Ciacci l'ha accusata di non aver fatto nulla per impedire che lui fosse mandato via dalla Rai. "Ha ceduto a giochi di agenzie e di poteri politici interni alla Rai, ai quali io non mi sono mai sottomesso. Sono un battitore libero. Nonostante questo auguro al programma lunga vita, ma stiano lontani da me". Nel frattempo il costumista tre settimane fa aveva pubblicato un post su Instagram in cui aveva annunciato la propria positività al Coronavirus.















Pochi giorni fa Giovanni Ciacci aveva rivelato: "Ancora positivo dopo tredici giorni, io non mollo, ma inizia ad essere molto faticoso, nulla rispetto le persone che hanno gravi sintomi. Penso e prego spesso per tutti i pazienti ricoverati negli ospedali e a tutti quelli che non sono più con noi per colpa di questo orribile virus. Io ancora non ho sintomi, ma la testa inizia a vagare per ore e ore e la solitudine invade ogni angolo libero della mia mente. Grazie a tutti per il caloroso affetto".











Dopo tanti giorni passati in isolamento, oggi l’annuncio su Instagram: “Finalmente negativo, sono guarito”. Nel messaggio ha anche ringraziato i dottori di TV8 e di Sky che lo hanno seguito evidentemente, ma anche tutti i fan che lo hanno circondato di affetto. Durante l’isolamento ha ricevuto tanti messaggi da parte dei follower, che gli hanno anche tenuto compagnia. Ciacci ha ricevuto esito negativo al suo ultimo tampone molecolare ed è più tranquillo in vista del ritorno tra la gente.

