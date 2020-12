Come vi abbiamo riferito in un nostro articolo, nella puntata di ‘Pomeriggio 5’ del 16 dicembre Barbara D’Urso ha ospitato una medium, che si è confrontata con gli ospiti in studio. La donna ha ammesso di avere contatti con l’aldilà e si è aperta un’ampia discussione in merito. Tra coloro che hanno attaccato l’ospite c’è stato Paolo Brosio, il quale ha anche fatto perdere la pazienza alla padrona di casa perché interrotta in più di una circostanza. Ora è uscita fuori una clamorosa gaffe.

L’argomento trattato era la liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli, che non ha raggiunto quello stato rimanendo solido. Questa mancata liquefazione è per i napoletani un cattivo presagio, visto che in passato si sono verificati episodi catastrofici. Mentre era intenta poi a presentare la medium, Barbarella è però incappata in una gaffe incredibile e nella giornata odierna è giunto l’attacco nei suoi confronti. Una secca smentita che ha travolto la donna, che adesso potrebbe rettificare. (Continua dopo la foto)















Carmelita ha infatti dichiarato in diretta televisiva: “Tra poco tutti gli aggiornamenti di cronaca e poi una parte dedicata all’aldilà con una medium certificata dall’Università di Pavia”. Anche la pagina ufficiale di ‘Pomeriggio 5’ ha successivamente scritto: “Siamo in diretta dal Duomo di Napoli dove non si è ancora rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Tra poco la parte dedicata all’aldilà con una medium certificata dall’Università di Pavia”. E l’ateneo ha risposto. (Continua dopo la foto)















Su Twitter un utente ha quindi chiesto spiegazioni ufficiali e l’università lombarda chiamata in causa ha prontamente replicato a questo post: “Potreste chiarire?”. L’ufficio stampa dell’ateneo ha scritto: “Ovviamente (ma c’è bisogno di dirlo?) l’Università di Pavia non certifica medium”. Non è la prima gaffe di Barbarella: alcuni giorni fa ‘Striscia la Notizia’ aveva trovato una contraddizione. In puntata aveva detto di non mangiare carne, mentre su Instagram aveva degustato involtini di carne. (Continua dopo la foto)









