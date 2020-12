Nuovo appuntamento con ‘Pomeriggio Cinque’ nella giornata del 17 dicembre. Barbara D’Urso ha toccato argomenti molto importanti e uno su tutti ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Nella scorsa puntata si era imbufalita per l’atteggiamento assunto da Paolo Brosio, il quale l’aveva interrotta più volte: “Non mi interrompere Paolo, sto dicendo una cosa personale. Non è garbato che tu mi stia interrompendo in una cosa mia così personale”. Ma lui aveva continuato.

Poi la padrona di casa aveva ancora affermato: “Niente, non ce la può fare. Lui è fatto così. Stavo cercando di finire un discorso, visto che vi faccio parlare sempre. Stavo dicendo che questa è una cosa a cui credo. Lei non si fa pagare per fare certe rivelazioni”. Nelle ultime ore è stata invece ospite del suo programma la bellissima attrice Eva Henger, che è stata chiamata in causa per commentare un bruttissimo episodio. E da parte sua c’è stata tantissima rabbia nelle parole. (Continua dopo la foto)















Eva si trova attualmente in Ungheria, però ha trovato assolutamente il tempo per intervenire in diretta e soffermarsi sulle pessime condizioni in cui versa la tomba di Riccardo Schicchi. Infatti, lei ha annunciato che è crollata, nonostante in più di un’occasione avesse allertato il cimitero Laurentino di Roma, ponendo questa problematica. La Henger ha dichiarato: “Sono molto arrabbiata perché io avevo già segnalato sia ad aprile che ad agosto che la tomba piano piano si stava inclinando”. (Continua dopo la foto)















L’ex moglie ha continuato: “E mi sono state date delle risposte ridicole. Ci hanno detto che eravamo dei rompiscatole”. Quando si è recata al campo santo, ha letto un cartello in cui c’era scritto che c’era stato lo sgombero. Ha immediatamente contattato il cimitero in questione per chiedere spiegazioni, tenuto conto che la concessione era ancora in vigore, e le hanno riferito di aver sbagliato: “Io credo che loro volessero già sgomberare quella situazione”. La sua delusione è tanta. (Continua dopo la foto)









L’amarezza di Eva Henger è lampante: “Io ho lasciato tutti i recapiti telefonici, ho chiesto di contattarmi se ci fosse stato qualcosa di grave. Invece sono venuta a sapere di questa situazione grazie ad un amico. Per me è stato un tuffo al cuore, ma dove sta il comune?”. Anche Barbara D’Urso si è arrabbiata per quanto accaduto e si spera che il prima possibile sia risolta l’incredibile vicenda.

