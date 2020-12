L’ex bambina prodigio di Non è la Rai è cresciuta e ora è un’attrice di serie A. Non sono stati anni facili per Ambra Angiolini. Era stata lei a raccontarlo. Era stata lei a dire di come il successo e la necessità di essere sempre perfetti spesso provocano dolori se non malattie come la Bulimia di cui è stata vittima. “In quel momento non vedevo più in modo lucido ciò che succedeva fuori. Tutto il percorso è buio e luce, alterni momenti di felicità e disperazione”, ha raccontato Ambra nel corso di una recente intervista a Verissimo. Continua dopo la foto

"Non ero in grado di chiedere aiuto e sfogavo quella frustrazione nel cibo. Ho sempre fatto del male a me stessa per non farlo agli altri". Nel libro "InFame", in cui parla della sua battaglia. Ambra ha parlato anche del suo rapporto con l'ex marito Francesco Renga.















"Il mio ex marito Francesco Renga e mia figlia Jolanda sono stati fondamentali: Francesco era bulimico di sorrisi e risate, avevamo qualcosa in comune, ci siamo presi per mano e riconosciuti. Mia figlia Jolanda ha fatto diventare la pancia il posto più accogliente e pieno del mondo, in un momento in cui non avrei mai voluto che accadesse, me la sono dovuta portare dentro per nove mesi, finché non è uscito il mio miracolo più bello".















Un supporto che le ha permesso di diventare una grande attrice. Anche se qualcosa, negli ultimi giorni non è andato benissimo. Ambra Angiolini si è sfogata su Instagram in merito alla messa in onda della fiction thriller che la vede protagonista. Infatti, è ormai noto che la prima serata televisiva di Mediaset inizia sempre più tardi. I programmi cominciano alle 22 circa creando dei disagi al pubblico televisivo.











“Ma perché non iniziamo direttamente alle dieci e mezzo a questo punto? Tanto è un thriller, che problema c’è?! La gente non deve stare sveglia per seguirlo! È pure l’ultima puntata, grazie!”. Forse perché la seconda stagione non ha dato i risultati tanto attesi. In sostanza la seconda stagione ha ottenuto uno share intorno al 10% e un finale seguito da 2,3 milioni di spettatori.

