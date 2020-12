Si avvicinano le festività natalizie e anche il ‘Grande Fratello Vip’ è pronto a passarle tutti insieme e in compagnia anche di milioni di telespettatori. In particolare, la grossissima novità di quest’anno è il fatto che il 31 dicembre Alfonso Signorini sarà in diretta con una puntata a dir poco speciale e storica. E in queste ore stanno già circolando notizie bomba su Capodanno e su coloro che saranno presenti nell’ultimo giorno del 2020. Si preannunciano ospiti di gran calibro.

Si tratterà dunque di un vero e proprio veglione di Capodanno, contraddistinto da tantissima musica, divertimento e ospiti eccezionali. Nella Casa non sono a conoscenza dei nomi dei vip da ospitare, anche perché Mediaset non ha diramato ancora comunicati ufficiali in merito. Ma sono spuntate le prime voci bomba che, se confermate, permetteranno davvero di avere un cast fantastico. Andiamo a scoprire cosa ha dichiarato il giornalista Gabriele Parpiglia, autore delle succose anticipazioni.















Parpiglia è intervenuto nel consueto appuntamento di 'Casa Chi' ed ha svelato in diretta social che una delle protagoniste sarà molto probabilmente la cantante ed ereditiera Elettra Lamborghini. Ma non solo, perché è circolato con una certa insistenza il nome di Iva Zanicchi, reduce dal coronavirus e da un gravissimo lutto con la morte di suo fratello Antonio, ma che è pronta a svagarsi e divertirsi. Non a caso circa una settimana fa si è già collegata dando il suo supporto a Malgioglio.















Parlando ancora con 'Casa Chi', Parpiglia ha aggiunto un altro aneddoto molto curioso. il 'GF Vip' avrebbe chiamato anche l'artista e attuale professoressa di canto del talent show 'Amici 20', Arisa. Ma qui c'è un problema di concorrenza, visto che la donna è stata contattata anche da Amadeus, che su Rai 1 darà vita a 'L'anno che verrà'. Inoltre, potrebbe esserci anche un attesissimo confronto tra Giulia Salemi e il suo ex Francesco Monte. Non resta che attendere le ufficialità del 'Biscione'.









Intanto, nelle ultime ore Cristiano Malgioglio si è sfogato con Dayane Mello puntando il dito contro Giacomo Urtis, reo di averlo nominato: “Mi vendicherò”. Dopo aver pranzato, Malgioglio ha avuto modo di sfogarsi con la Mello, dicendo di aver osservato alcuni cambiamenti da parte di alcuni gieffini al termine delle nomination: “Fanno i carini con me, non mi importa del voto, fa parte del gioco”.

