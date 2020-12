Nella giornata di venerdì 18 dicembre andrà in onda una nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Uno dei protagonisti della Casa, Cristiano Malgioglio, non ha ancora digerito ciò che è successo nella scorsa puntata e ha affermato che ha in serbo una risposta a tono. Addirittura aveva pensato di abbandonare la trasmissione, salvo poi ricredersi e proseguire nel suo percorso. Finire al televoto l’ha fatto infuriare, infatti agli stessi coinquilini ha fatto notare di essersi arrabbiato.

Non pensava di essere già messo in discussione, visto che è trascorso poco tempo dal suo ingresso nella Casa. Ma non è stata esclusivamente Giulia Salemi a farlo innervosire, bensì un altro vippone al quale ha promesso una vendetta. Si preannunciano quindi scintille nella trasmissione di Alfonso Signorini e lo stesso padrone di casa dovrà sicuramente prepararsi a mantenere la calma. Ma andiamo a vedere insieme con chi ce l’ha, avendo confessato la sua rabbia anche a Dayane Mello. (Continua dopo la foto)















Cristiano non ha quindi accettato assolutamente la nomination fatta dal chirurgo dei vip, Giacomo Urtis. Non ha proprio compreso il motivo che abbia spinto l’uomo a puntare il dito contro di lui. Parlando con la modella brasiliana, il paroliere e cantante ha esclamato: “Mi vendicherò”. Ricordiamo che, oltre a Malgioglio, in nomination sono finiti lo stesso Giacomo, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Urtis aveva spiegato: “Voto Cristiano perché mi ha rotto l’ombretto anallergico”. (Continua dopo la foto)















Dopo aver pranzato, Malgioglio ha avuto modo di sfogarsi con la Mello, dicendo di aver osservato alcuni cambiamenti da parte di alcuni gieffini al termine delle nomination: “Fanno i carini con me, non mi importa del voto, fa parte del gioco”. Anche Dayane ha condiviso il pensiero dell’artista e quest’ultimo ha insistito su Urtis: “Mi ha nominato per una cosa banale e non prende mai posizione”. Però a questo punto, la ragazza ha precisato: “Lui è così, molto insicuro ma buono”. (Continua dopo la foto)









Nelle scorse ore Cristiano Malgioglio è entrato in magazzino e non si aspettava minimamente di fare quella scoperta. Ha sorpreso Dayane Mello e Rosalinda Cannavò in un momento di intimità che le due, grandi amiche che da settimane manifestano il loro affetto reciproco con baci e carezze sotto le coperte, si erano ritagliate nella lavanderia del loft di Cinecittà. “Amore, ma non potevate flirtare dentro quella lavatrice….” ha commentato Cristiano .

