Nella giornata del 17 dicembre è stata trasmessa una nuova puntata del seguitissimo programma ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone. Mentre la conduttrice televisiva era intenta ad intervistare la showgirl Valeria Marini, la padrona di casa è esplosa di rabbia a causa di un episodio accaduto in studio. Nonostante si sia sempre contraddistinta per la sua pacatezza, stavolta Serena ha perso le staffe. Non riusciva proprio a sopportare ciò che stava succedendo dietro le quinte.

La Marini ha parlato con lei di tantissimi momenti della sua vita personale e professionale. Innanzitutto si è soffermata sul suo ruolo di valletta nell'ormai lontano 1997, quando affiancò Mike Bongiorno e Piero Chiambretti al Festival di Sanremo. Ma ha anche ricordato i suoi meravigliosi film in compagnia dell'amatissimo e compianto attore Alberto Sordi. Quando la Bortone le ha posto una domanda sulla sua famiglia, si è verificato l'imprevisto e la sfuriata della presentatrice.















In particolare, i quesiti erano rivolti sulla mamma e sulla sorella. Mentre la Marini stava parlando dei suoi familiari, anche i telespettatori hanno ascoltato un certo brusio in studio che infastidiva i presenti. Serena Bortone è stata costretta a intervenire in diretta, interrompendo innanzitutto il discorso di Valeria. Si è quindi rivolta verso il suo staff, sgridandolo e rimproverandolo per questo rumore provocato. Ha invitato loro in modo brusco ad iniziare a fare silenzio per rispetto.















La conduttrice di 'Oggi è un altro giorno' ha esclamato: "Fate un po' di silenzio. Amici, non è educato, scusate. Vi voglio bene, ma non si chiacchiera in studio, dai". Valeria Marini non si è infastidita di questa situazione, anzi, ha iniziato a complimentarsi pubblicamente per la professionalità della Bortone: "Tu hai la capacità di mettere molto a proprio agio. Per me è come chiacchierare con un'amica". Per fortuna la situazione è rientrata senza altri intoppi, ma lo staff è avvisato.









Ad inizio dicembre Serena Bortone era invece rimasta imbarazzata da una domanda piccante di Riccardo Fogli: “L’hai mai fatto su un tavolo da ping pong? Io ho mangiato, scritto, dormito sul tavolo da ping pong”. Dopo alcuni secondi di gelo, Serena Bortone è riuscita ad andare avanti cambiano tema e non rispondendo al quesito hot. Oggi il nuovo incredibile episodio in diretta.

