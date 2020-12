Ida Platano ha deciso di riconsegnare l’anello a Riccardo Guarnieri ed è stata Maria De Filippi a leggere una lettera nella quale lei spiegava le sue intenzioni. Il cavaliere di ‘Uomini e Donne’ si è letteralmente infuriato nella puntata del 16 dicembre: “Ho fatto sacrifici per acquistare questo anello…Non capisco perché non viene qua in puntata a dire come sono andate le cose…Secondo me non ci vuole mettere la faccia perché cadrebbe il personaggio”. E poi si è preso tutti i meriti.

L'uomo ha infatti affermato: "Se lei è diventata un personaggio è solo grazie a ciò che ho sempre detto…E non ho mai ricevuto nulla…". In difesa di Guarnieri anche l'opinionista Tina Cipollari: "Il gesto di restituire l'anello è proprio ridicolo. Sono dalla parte di Riccardo tutta la vita". In queste ore è uscita però un'indiscrezione pazzesca sulla Platano, che se confermata, aprirebbe a scenari inaspettati fino a qualche giorno fa. E chissà Riccardo come prenderà questa notizia.















Ida ha detto all'uomo che è libero di cercarsi la sua donna ideale. L'addetto del programma Mediaset ha quindi consegnato il pacchetto con l'anello. L'influencer Amedeo Venza ha però sganciato la bomba, riferendo di una clamorosa decisione presa dalla donna. Le ultime indiscrezioni dicono che lei sia pronta nuovamente a tornare protagonista nel dating show di Canale 5: "Notizia freschissima, a gennaio Ida Platano potrebbe ritornare nel parterre del Trono Over".















Postando ancora sul suo profilo Instagram ufficiale, Venza ha voluto fornire anche una sua personalissima considerazione su questa vicenda. L'influencer non è rimasto affatto sorpreso da questa notizia: "Figuriamoci se si faceva scappare questa ennesima occasione", aggiungendo anche un'emoji ritraente una persona che si mette le mani nei capelli. Una delle più felici sarebbe indubbiamente la sua amica del cuore Gemma Galgani, che è sempre intervenuta in sua difesa a UeD.









Intanto, fervono i preparativi per farsi trovare pronta a questo suo incredibile ritorno in televisione. Infatti, su Instagram ha chiesto consigli ai suoi follower su un nuovo look da sfoggiare in futuro. Potrebbe essere un indizio sull'imminente nuova avventura nel piccolo schermo. Ha chiesto agli utenti: "Mora o bionda? Vi aspetto nei commenti, io comunque mi adoro così". E i suoi fan l'hanno invitata a rimanere mora.

