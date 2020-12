Maria De Filippi costretta a intervenire e riprendere i protagonisti del suo programma. Che non solo hanno fatto “una pessima figura” ma che ora devono fare i conti con un provvedimento disciplinare. La conduttrice è intervenuta a sorpresa: si è collegata con gli allievi della scuola di Amici radunati in casetta dopo essere stata allertata dalla produzione.

Come chiarito all’inizio della stagione, quest’anno tocca a loro occuparsi della cucina e delle pulizie per evitare contatti con persone esterne. Ma a quanto pare la situazione è stata presa alla leggera, e le condizioni igieniche non sono affatto buone. Se ne sono accorti alcuni addetti della produzione: quello stato di scarsa pulizia, tra polvere, sporcizia e bottiglie, non poteva passare inosservato. Dunque l’ultimatum di Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)















“Se entro 4 ore questa situazione non è cambiata, in puntata ci sarà un’estrazione di tre persone che andranno in sfida e di altre tre che non si esibiranno”, ha spiegato. “Questa cosa che andrà in onda non fa onore a nessuno, perché non fate una bella figura, sinceramente. Anche se le conseguenze sono relative, quelli che non contribuiscono alla pulizia e all’ordine dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza”. (Continua dopo la foto)















E ancora: “È mortificante da parte mia farvi questo discorso, non avrei mai voluto farlo. Ritengo che siamo non in una situazione di immaturità, ma direi anche peggio. Farete una pessima figura”. Dopo il rimprovero, le pulizie. Ma non state sufficienti perché il provvedimento è arrivato eccome dopo una seconda ispezione. Ma non ci sarà sorteggio, come annunciato inizialmente. (Continua dopo la foto)











“La produzione abbandona l’idea del sorteggio, che potrebbe in qualche modo colpire chi non è responsabile, e chiede a voi di decidere chi ritenete giusto debba affrontare la sfida”. Dopo un’ora, i ragazzi scelto tre nomi e la loro decisione è ricaduta su Arianna, Riccardo e Rosa. Ma naturalmente non senza tensioni all’interno della casa, che probabilmente si ripercuoteranno sull’atmosfera generale nel corso dei prossimi giorni.

“L’avete notato anche voi?”. La fidanzata di Francesco Oppini, una “somiglianza impressionante”

fbq('track', 'Gossip');