Da un paio di giorni va per la maggiore l’hashtag #fuorinardi sui social. E continua a crescere perché le “prodezze” del Conte, ultimo arrivato al GF Vip insieme a Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, non smette di far infuriare il pubblico. E anche alcune coinquiline questa volta.

Da diverse ore ormai il popolo della rete chiede a gran voce che Filippo Nardi venga buttato fuori dal reality per il suo atteggiamento nella Casa. Solo ieri la frase oscena rivolta a Maria Teresa Ruta, ignara di tutto perché addormentata, che ha fatto arrabbiare anche Guenda Goria. Dopo aver etichettato la conduttrice e moglie di Amedeo Goria come una donna "borderline" che "soffre di psicosi", Nardi si è lasciato andare a battute squallide che hanno gelato anche gli altri vipponi.















"Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta? Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre", ha detto il Conte mentre la giornalista dormiva con la bocca aperta e il capo poggiato sulle gambe di Pierpaolo. Il termine 'teabaggo' si riferisce spesso a una pratica sessuale violenta e Andrea Zelletta, ascoltate quelle parole, si è subito dissociato da quanto udito: "Ci eliminano, ma sei scemo?".















Altro conversazione, altra figuraccia e altra richiesta di squalifica quando Nardi propone un nuovo format del tipo 'Chi vuol essere fecondata'. La sua idea prevede che gli uomini della Casa donino dei geni che andranno a fecondare le coinquiline che poi partoriranno al reality. È finita che le due vippone presenti, Dayane Mello e Sonia, a questa esternazione si sono alzate indignate e offese: "Basta Filippo!".









Nardi l’ho sgamato dalla prima ora ma mi era stato detto che non comprendevo il suo humor. Mò tenetevi il conte che parla di donne come un contenitore da riempire e fecondare #GFVIP #fuorinardi pic.twitter.com/yEsC46uGUU — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 16, 2020



Anche il pubblico del GF Vip non l’ha presa bene: “Nardi l’ho sgamato dalla prima ora ma mi era stato detto che non comprendevo il suo humor. – ha cinguettato uno – Mò tenetevi il conte che parla di donne come un contenitore da riempire e fecondare #GFVIP #fuorinardi”. “Ma che c… è sto schifo?”. E poi: “#fuorinardi #gfvip @AlfonsoSignori1 @EliaAntonella ma stiamo scherzando – gli fa eco un’altra – in primis ci vuole il rispetto dell’essere umano e poi mrt ha i suoi anni e deve essere ancora di più rispetto vergogna”. Chissà dopo questa ennesima caduta di stile il GF Vip ascolterà i telespettatori.

