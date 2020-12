“Chiude il programma, ultimi giorni”. Stop per Barbara D’Urso: ecco cosa succede negli studi Mediaset

Oramai lo sappiamo, come ogni anno Barbara D’Urso con il suo Pomeriggio Cinque si fermerà per un paio di settimane, a causa delle festività natalizie, per poi tornare regolarmente in onda dopo l’inizio del nuovo anno. Quella in corso è dunque l’ultima settimana del 2020 per Pomeriggio 5, che da lunedì non sarà più in palinsesto. Qualche giorno fa è invece andata in onda l’ultima puntata di quest’anno di Domenica Live, al via di nuovo il 10 gennaio. Ma quindi cosa succederà la prossima settimana?

È DiPiùTV a svelare cosa trasmetterà Mediaset nella fascia oraria del tardo pomeriggio. Dalle pagine della rivista citata nel primo paragrafo scopriamo che al posto di Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso lunedì prossimo, 21 dicembre, Canale5 trasmetterà il film 'Return to Christmas Creek', il cui orario di inizio è fissato alle 16.45, dunque circa mezz'ora prima dell'orario nel quale parte solitamente Pomeriggio Cinque.















Il giorno dopo sarà la volta di 'Christmas in love', programmato allo stesso orario del film precedente, mentre mercoledì 23 verrà trasmessa la pellicola 'Christmas encore'.















Giovedì 24, oltre all'assenza di Barbara d'Urso con Pomeriggio 5, va segnalata la mancata messa in onda de Il Segreto, dunque già alle 16.20 su Canale5 partirà un film che andrà in onda fino alla fascia oraria del preserale, dal titolo 'Miss Detective'.











Al termine della settimana, venerdì 25, la pellicola ‘Natale a Bramble House’, programmata alle 16.45, orario fino al quale andrà in onda la replica del concerto di Natale condotto da Federica Panicucci, in video la sera della vigilia. Domenica si fermerà inoltre Live Non è la d’Urso, che tornerà regolarmente a gennaio sempre in prima serata su Canale5, come Domenica Live.

