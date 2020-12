La geografia, si sa, è una materia ostica che spesso inganna molte persone. Recentemente anche dalla casa del Grande Fratello Vip abbiamo avuto conferme che pure Giulia Salemi non è proprio ferrata sull’argomento. Mentre parlava con Tommaso Zorzi l’influencer e modella ha dimostrato di avere diverse lacune in questa materia. Quando Tommaso l’ha interrogata su isole e regioni italiane ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori.

Giulia ha infatti prima posizionato l’Isola del Giglio, provincia di Grosseto in Toscana, nell’Italia del centro-sud. Poi si è ‘corretta’ attribuendola alla Liguria. Ma le gaffe non finiscono qui. Parlando dell’Isola d’Elba, provincia di Livorno in Toscana, Giulia si è detta convinta che l’isola fosse in Puglia, per poi dare la sua risposta definitiva: l’Isola di Ponza è in Sicilia! Ma Giulia è apparsa davvero in difficoltà e così subito dopo ha iniziato a sparare regioni a caso: Sardegna, Corsica… niente, non ne ha presa neppure una, manco per sbaglio. (Continua a leggere dopo la foto)















Inutile aggiungere che Tommaso, di fronte alle palesi difficoltà dell’amica, ha deciso di rivelare tutto anche agli altri, con Giulia che cercava di coprire la bocca a Tommy. Niente da fare, tra una risata e l’altra, il siparietto è andato avanti per un po’, con Zorzi nei panni dell’insegnante e Giulia in quelli dell’alunno impreparato. La Salemi è andata completamente nel pallone con l’Isola d’Elba, luogo che tra l’altro ha visitato spesso in vacanza. Alla fine esce fuori la Toscana, e Giulia si salva in corner. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi tocca all’Isola di Ponza che Giulia colloca in Sicilia e Tommaso commenta: “Beh, dopo che l’Elba è in Puglia, Ponza non può che essere in Sicilia!”. Tra gli altri Samantha si ferma un istante ad ascoltare i due, con lo sguardo stupito, come a dire ‘Questa la sanno anche i sassi…”. L’interrogazione, allora, diventa ancora più difficile quando Tommaso chiede dove si trova Palmarola. La risposta di Giulia è spiazzante: “Non esiste”. E giù altre risate. Per la cronaca Palmarola è una delle Isole Ponziane, nel Lazio. (Continua a leggere dopo la foto)









E si va avanti così, a domanda c’è sempre, sempre, una risposta sbagliata, insomma un disastro. “Asinara?”, “Questa la so, l’ho già sentita, Sicilia”, “No”. Qui per fortuna Giulia recupera: “Sardegna!”. Tommaso chiede: “Favignana”. E Giulia risponde: “Liguria”. Niente da fare, l’Isola di Favignana è in Sicilia e anche qui la Salemi ci arriva dopo. A questo punto interviene anche Pierpaolo Pretelli che chiede dove si trovi Lucca. Dopo vari suggerimenti Giulia indovina: Toscana. Ma quanta fatica!

“Ci ha messo la lingua”. Sorpresa al GF Vip, tutti scioccati da Giulia Salemi: che bacio!