In Italia si è tornato a parlare nuovamente di “zona rossa” anche se per il momento sarebbe si tratterebbe di un’ipotesi. Dopo una giornata di tormenti, con il governo spaccato a metà, una sola cosa è certa: il Comitato tecnico scientifico chiede una stretta per le Feste di Natale. All’orizzonte, dunque, una zona rossa nazionale. Ma Giuseppe Conte frena, teme “proteste sociali” e per “la tenuta psicologica del Paese”.

Cosa c'entra questo con un programma sospeso per le festività natalizie? Ebbene, è semplice, se l'Italia incorrerà in un nuovo lockdown i fan di questo programma ormai sospeso per le vacanze, saranno in rivolta. Chiusi in casa senza neanche poter assaporare la conduzione speciale di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che tristezza…





























Vacanze previste per Mattino 5 che, come da tradizione, si prenderà una pausa di un paio di settimane durante le festività natalizie, infatti domani, venerdì 18 Dicembre, sarà l’ultima puntata del 2020 per Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ma la vera domanda è una sola: da chi/cosa verrà sostituita la trasmissione Mattino 5? Da lunedì subentrerà una programmazione diversa da quella a cui siamo abituati. Come riportato tra le pagine di DiPiùTV, lunedì, al posto di Mattino Cinque, sarà trasmesso il documentario ‘America: un anno nella natura selvaggia’, dal titolo ‘Primavera’, che alle 9.50 cederà la linea a ‘Terre estreme – California, una terra fragile’. (Continua dopo le foto)









Martedì poi verrà il turno degli stessi documentari, dei quali verranno proposti, rispettivamente, gli appuntamenti intitolati ‘Estate’ e ‘Dal deserto di Atacama alla Patagonia’. Mercoledì toccherà alla puntata ‘Autunno’ del primo documentario, mentre il secondo proporrà un appuntamento dal titolo ‘Gli Emirati e il deserto: la grande sfida’. Invece il 24 e il 25 Dicembre, a coprire il buco lasciato da Mattino Cinque di Federica Panicucci e Francesco Vecchi saranno, rispettivamente, il film ‘Cristallo di rocca’ e la pellicola ‘Il castello magico’.

“Programma sospeso”. La decisione di Mediaset: il pubblico dovrà aspettare un bel po’ prima di tornare a vederlo