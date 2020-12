Elisabetta Gregoraci fuori, Pierpaolo Pretelli ancora al GF Vip. Gli “amici speciali” della Casa si sono chiariti durante l’ultima puntata del reality, quando Eli è entrata a sorpresa proprio per parlare con il modello ed ex Velino di Striscia la Notizia. Tutto risolto tra loro, che si sono gettati alle spalle le polemiche e le frecciatine lanciate nei giorni precedenti, a seguito dell’uscita di scena di lei, ma si continua a parlare di questa coppia che non è mai decollata.

La Gregoraci ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi e ovviamente si è sbottonata sul rapporto instaurato con Pretelli. Mi è dispiaciuto – ha raccontato a Chi Magazine l’ex moglie di Flavio Briatore – il confronto che abbiamo avuto in trasmissione. Io non ho mai voluto che soffrisse per me e non lo vorrei tuttora”. (Continua dopo la foto)















“Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine. Il bacio in acqua con Pierpaolo? Ho dovuto fare cose che facevano parte del gioco. Altrimenti non avrei fatto il Gf Vip”, ha concluso sul capito Pretelli. Che, dal canto suo, da quando è uscita Eli sembra divertirsi assai nella Casa. Anche con Giulia Salemi con cui molti sperano in un avvicinamento. (Continua dopo la foto)















Ma a proposito di donne nelle ultime ora Pierpaolo ha avuto un forte momento di sconforto al GF Vip. Si è sfogato con Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta finendo addirittura in lacrime dopo aver confessato di avere un “blocco”. “Con Elisabetta ho provato con Elisabetta le cose che si provano all’inizio. Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti. Magari dura un mese o due”. (Continua dopo le foto)











“Da due anni e mezzo ho conosciuto molte ragazze – ha continuato Pretelli -, ma ho un blocco. prima ero sempre fidanzato, adesso no, sono anni che non riesco, c’è questo blocco. Fuori dal GF è così da tanto tempo, non riesco ad andare avanti. Magari penso di avere dei difetti, dei problemi. L’ultima è stata Ariadna, con lei ci siamo lasciati che eravamo entrambi ancora innamorati. […] Non sto piangendo per Elisabetta, non c’entra lei, dico davvero. Questo è un momento, stavo pensando ai miei problemi oltre il GF”.

