Con una mamma così non ci stupiamo del successo di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Ormai la signora Armanda Frassinetti sta conquistando sempre più i telespettatori con le sue dichiarazioni e rivelazioni. Recentemente dentro la casa abbiamo assistito alla riappacificazione tra Stefania Orlando e Tommaso, un momento molto toccante visto il legame che si è creato tra i due inquilini.

I due sono stati protagonisti di un’accesa discussione dovuta a una presa di posizione dell’influencer in difesa di Samantha De Grenet, rimproverata dalla Orlando, con quest’ultima che ha cercato un chiarimento senza però essere esplicita: “Stefania o parli o non parli, non dici le cose a metà”, le parole del 25enne milanese. “Io continuerò comunque a volerti bene, ma da questo momento in poi lasciamo perdere tutto” la risposta della showgirl. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi finalmente è arrivato il vero chiarimento e sulla vicenda, interpellata da Casa Chi, è intervenuta anche la mamma di Tommaso, Armanda Frassinetti: “Considero il loro rapporto veramente profondo e sincero. Stefania per Tommaso è un porto sicuro, è la persona a cui riferirsi quando c’è un qualsiasi problema. Dopo 90 giorni, uno scivolone ci stia, le dinamiche sono cambiate e c’è un po’ di disorientamento. Lei è una donna adulta, lui è un giovane adulto. E credo che questo sia un plus. Lui può imparare ed ha imparato moltissimo”. (Continua a leggere dopo la foto)















La signora Frassinetti, che nella vita è una nutrizionista e dietologa, ha poi spiegato perché il figlio non riesce ad esternare i propri sentimenti: “Ha reazioni di difesa per paura di soffrire. Questo percorso gli ha fatto prendere la giusta direzione. Io l’ho visto capace di costruire rapporti importanti. Si è messo a nudo abbattendo i muri che si era costruito in base alla sua storia personale. Il suo coming out potrebbe avergli creato alcune delusioni anche se siamo negli anni 2000, lui fa più difficoltà a costruire rapporti nuovi, lui gioca molto in difesa”. (Continua a leggere dopo la foto)









Infine Armanda ha parlato dei momenti che hanno preceduto l’ingresso nella casa di Tommaso: “Tommaso ci ha annunciato che stava per entrare al Grande Fratello Vip. Io in realtà l’ho visto un pochino preoccupato perché l’esperienza non è leggera. Abbiamo passato l’ultimo giorno prima di entrare insieme a casa, in massima tranquillità guardando un film per normalizzare questa esperienza, ma aveva un filo di preoccupazione rispetto a questa avventura. Abbiamo visto per la decima volta credo, ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto’.

