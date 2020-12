La “trasformazione” di Giulia Salemi. Oggi star dei social e al GF Vip: eccola a Miss Italia

Giulia Salemi è tornata al GF Vip e si è subito imposta tra i protagonisti di questa quinta edizione del reality. Prima le discussioni con Elisabetta Gregoraci per una vecchia vacanza in Sardegna ai tempi del suo matrimonio con Flavio Briatore, poi l’avvicinamento a Pierpaolo Pretelli.

Era già stata nella Casa la bella Giulia: correva l'anno 2018 e proprio durante la prima esperienza al Grande Fratello aveva conosciuto l'ex fidanzato Francesco Monte. Con l'ex tronista di UeD e ex di Cecilia Rodriguez è finita dopo solo 8 mesi ma in quel periodo si è molto parlato di loro. Negli anni la Salemi è diventata una influencer molto popolare: su Instagram ha un seguito pari a oltre 1 milione e 200mila follower che adorano il suo stile trendy e glamour.















Insomma, Giulia Salemi, che è nata a Piacenza il 1 aprile 1993, è molto conosciuta e lo era anche prima di varcare la famosa porta rossa per la seconda volta. Ma negli anni è cambiata, così come è cambiato il suo stile. Chi la ricorda, per esempio, ai tempi di Miss Italia? Il concorso di bellezza è stato il suo trampolino di lancio anche se si era classificata quarta.















Dopo il debutto a Miss Italia nel 2014, quando ha ottenuto la fascia Miss Sorrisi, la sua carriera è stata in continua ascesa. Giulia Salemi ha partecipato a Pechino Express in coppia con mamma Fariba, ma hanno cominciato a parlare tutti di lei quando nel 2017 si presentò sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con quell'abito arancione che lasciava ben poco all'immaginazione.











Critiche a non finire per lei, che però ha sempre spiegato che il suo obiettivo non era mettersi in mostra ma indossare una creazione del suo amico stilista Matteo Manzini. Poi la notorietà con il primo GF Vip ma come mostrano le foto di ieri e di oggi Giulia Salemi è sì ovviamente cresciuta, ma anche diventata molto più matura e sofisticata nello stile. Ma è anche fiera del fatto di essere “naturale al 100 per cento”. Non a caso come detto è considerata un’influencer e anche nella Casa si sta facendo impazzire il pubblico con i suoi outfit.

