Filippo Nardi sta già facendo molto discutere nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ per alcune sue uscite a dir poco censurabili. E nel mirino ha sempre messo la stessa protagonista, ovvero Maria Teresa Ruta. In precedenza l’aveva insultata abbastanza pesantemente, mentre stavolta ha fatto un’uscita davvero incredibile. E c’è chi invoca nuovamente la squalifica immediata, come già accaduto tanti anni fa, quando fu estromesso dal reality show per una sfuriata contro la produzione.

Due notti fa tutti i concorrenti del programma di Canale 5 si sono riuniti ed hanno parlato di varie tematiche. La Ruta era molto stanca e stressata perché si era litigata in maniera furibonda con Stefania Orlando, dopo quello che era accaduto in puntata. Fortunatamente è avvenuto poi il chiarimento. Maria Teresa ha quindi preso sonno improvvisamente e i vipponi avevano pensato di farle uno scherzo. Il problema è che Filippo è andato decisamente oltre lo scherzo, proponendo un'assurdità.





























Il nobile ha fatto una proposta oscena, lasciandosi andare ad una battuta più che volgare. Ha infatti detto che avrebbe voluto fare il teabagging, ovvero appoggiare le parti intime dell'uomo sul volto di una persona che dorme. Queste le sue parole: "Quanto mi pagate se tea-baggo la Ruta? Io andrei sul tea-bag, bisogna farlo in 2 o 3. Basta appoggiargliele sulla fronte". Tra la confusione dei vipponi, Nardi ha spiegato in cosa consistesse questa pratica. Pierpaolo Pretelli ha commentato: "Credimi, tu sei pazzo, pazzo totale".







Ma cos’è il ‘tea bag’, letteralmente ‘bustina di te’? Secondo quanto spiegato dallo stesso Nardi si tratterebbe di una pratica sessuale, ma anche di uno scherzo a sfondo erotico. L’azione consiste nel poggiare la sacca scrotale sulla fronte della ‘vittima’, la quale si sveglia per via del calore generata dalla stessa sulla sua fronte e si ritrova a toccare il membro maschile che nel frattempo poggia anche sulla sua bocca. Spiegato con le parole del vippone: “Si fa i primi anni di collegio. Studenti ubriachi appoggiano le pa…e in fronte e fanno le foto”.