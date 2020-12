Si tratta di una delle attrici più in vista sul panorama nazionale, ma non è solo un’immagine, ma soprattutto una grande donna in grado di veicolare messaggi positivi. Parliamo della bellissima Matilda De Angelis, giovane attrice ora su Netflix con L’incredibile storia dell’isola delle Rose insieme ad Edoardo Leo. Come già Aurora Ramazzotti la scorsa estate, Matilda ha deciso di mostrarsi su Instagram al naturale e di mandare un messaggio di body positivity: “Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene”.

E ancora: “Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda“. Con queste parole inizia il suo post che continua: “Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle“. (Continua a leggere dopo la foto)















Una dichiarazione di fragilità e forza insieme, un messaggio che arriva, anzi che si spera arrivi a tanti ragazzi. “Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio – scrive ancora Matilda – Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada”. (Continua a leggere dopo la foto)











E conclude: “E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte“. Non possiamo che dirle “grazie” per aver mostrato la propria insicurezza, tirando fuori una montagna di forza.

Ti potrebbe anche interessare: “Basta, mi hai rotto le p**”. GF Vip, Adua Del Vesco sbotta contro la sua ‘dolce’ Dayane. E quello che si dicono è terribile