Luca Argentero è uno degli attori più amati e acclamati dal pubblico. Probabilmente allo stato attuale è uno dei migliori a livello nazionale e le sue serie televisive sono sempre in grado di riscuotere un successo stellare. Stavolta i suoi obiettivi raggiunti sono andati oltre le più rosee aspettative, visto che l’annuncio fatto in queste ore è a dir poco sensazionale. Lui non è riuscito a tenersi per sé questa notizia ed ha voluto condividerla con tutti i suoi instancabili ammiratori.

La lieta news riguarda proprio 'Doc- Nelle tue mani', che nel nostro Paese è stato seguito con grandissimo interesse ed emozione da milioni di telespettatori. La storia riguardante il dottor Andrea Fanti e tutto il suo staff che lo supporta ha entusiasmato ed entusiasma gli italiani, ma a quanto pare non solo. Infatti, Argentero ha comunicato che la fiction ha ormai varcato i confini nazionali. Che soddisfazione incredibile per l'attore, che ha esultato sul suo profilo Instagram ufficiale.















Nei giorni scorsi era stato annunciato che la sua fiction avesse ormai raggiunto gli Stati Uniti d'America, ora invece arriva anche in Francia. Attraverso una storia Instagram scritta in lingua francese, Luca ha detto: "Sì, sì, sì. Andiamo". E non è stato l'unico a festeggiare sui social network. Sara Lazzaro, che interpreta l'ex moglie di Andrea, Agnese Tiberi, ha inserito la locandina di 'Doc-Nelle tue mani', comunicando ai suoi follower: "Francia, arriviamo". Che grande traguardo.















Il 2020 ha riservato un altro colpaccio per Luca Argentero. Se in Italia è stata confermata la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani 2, all'estero in molti stanno acquistando i diritti. Doc-Nelle tue mani arriverà anche negli Stati Uniti. Una notizia bellissima per l'attrore, dopo che il finale di Doc, ha raggiunto 8,5 milioni di telespettatori per il 30,8% di share. "Temevo che gli spettatori ne avessero abbastanza di medici e mascherine. Col senno del poi, invece…". E poi ha concluso così.









“Temevo che gli spettatori ne avessero abbastanza di medici e mascherine. Col senno del poi, invece, mi sono reso conto che quella concomitanza ha aggiunto significati alla serie”, ha detto l’attore parlando alla Stampa. Ed effettivamente è stato così, perché nonostante la pandemia da coronavirus, tutto questo non ha inciso negativamente sul lavoro di Luca Argentero, sempre più protagonista in Italia e all’estero.

