Altra puntata pazzesca quella di ‘Pomeriggio 5’. La seconda parte del programma è stata dedicata ad un argomento alquanto particolare, ovvero gli eventi soprannaturali. Tra gli ospiti di Barbara D’Urso c’era una medium, le cui parole hanno fatto discutere moltissimo. Ma la padrona di casa non si è indispettita con lei, bensì con un altro protagonista in studio, vip, che l’ha fatta innervosire moltissimo. Contro la medium si è scagliata ad esempio anche Alessandro Cecchi Paone.

Tenuto conto che in troppi stavano attaccando la donna, Carmelita ha deciso di prendere le sue difese: “Non so se lei è in contatto con l’aldilà. Io però sono convinta che nel momento in cui una persona ci lascia la sua energia resta insieme a noi”. Poco dopo è successo ciò che la conduttrice di Mediaset non digerisce affatto. Mentre era intenta a parlare, è infatti stata interrotta bruscamente. A quel punto è sbottata, esplodendo tutta la sua rabbia contro il suo stesso ospite. (Continua dopo la foto)















Durante il suo discorso l’ex gieffino Paolo Brosio l’ha interrotta, esprimendo le sue perplessità sulle considerazioni della presentatrice. Quest’ultima ha quini esclamato: “Non mi interrompere Paolo, sto dicendo una cosa personale. Non è garbato che tu mi stia interrompendo in una cosa mia così personale”. Brosio non ha smesso di insistere e Carmelita ha aggiunto: “Niente, non ce la può fare. Lui è fatto così”. Paolo ha finalmente deciso di stopparsi e la D’Urso ha continuato. (Continua dopo la foto)















La padrona di casa ha dunque spiegato ancora: “Stavo cercando di finire un discorso, visto che vi faccio parlare sempre. Stavo dicendo che questa è una cosa a cui credo. Lei non si fa pagare per fare certe rivelazioni”. In conclusione, ha detto che se uscirà qualcosa di negativo sulla medium sarà pronta a chiedere scusa: “Sarei pronta a scusarmi perché l’ho portata in trasmissione. Ma io non credo proprio che ci siano problemi in tal senso”. Staremo a vedere dunque se sarà beccata o meno. (Continua dopo la foto)









A proposito della D’Urso, per tre settimane ‘Domenica Live’ non sarà trasmessa da Canale 5. Dunque, domenica 20 dicembre non vedremo all’opera Carmelita. Stando a quanto scritto da ‘DiPiùTv’, ci sarà il film a tema natalizio ‘Un Natale stellato’. Si tratta di un film di tre anni fa, che è stato girato in America. La pellicola in questione inizierà alle ore 16.45.

