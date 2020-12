Saranno annunciati giovedì 17 dicembre su rai1 i 26 cantanti (di cui 10 donne) che parteciperanno a Sanremo. Come riportato dall’Ansa, l’obiettivo per il conduttore, che ha già avuto un enorme successo nell’edizione precedente del Festival, è quello di avviare un “rinascita”. Sarà questa la parola chiave che farà da padrona a tutte le scelte prese per garantire ai propri telespettatori momenti di divertimento e spensieratezza, nonché di qualità musicale.

Amadeus ha infatti dichiarato durante la presentazione di Sanremo Giovani: “Il 70+1 vorrei che fosse il Sanremo della rinascita, in questo periodo così complicato con la musica che è morta per quasi un anno. E bisogna ripartire dai giovani: la lista dei 26 Big avrà una presenza di giovani altissima, perché il festival deve obbligatoriamente guardare al futuro. La media dell’età sarà tra le più basse mai registrate”. (Continua dopo la foto)















Eppure qualche ora prima dell’ufficialità arrivano i primi spoiler sui partecipanti al Festival. È stato Re Ronnie sulla sua pagina Facebook a svelare la lista completa “dei partecipanti che molto probabilmente verranno annunciati domani sera nella diretta di RaiUno e anche il nome del vincitore – ha scritto Red Ronnie -. Cast: Arisa, Malika, Annalisa, Joe Evan, Comacose, Maneskin, Peyote, Achille Lauro, Renga, Gazzè, Fedez con Michelin, Colapesce con Dimartino, Fuminacci, Gaia, Noemi, Bugo, Leo Gassmann e Stato Sociale. ne mancano 4 e qualcuno di questi all’ultimo momento potrebbe saltare per far posto a qualcun altro. Dipende dalle tante pressioni in corso”. (Continua dopo la foto)















Il suo post corredato da una foto che l’esterno del teatro Ariston prosegue così: “Nel frattempo il manager di Alessandro Gassman mi ha fatto sapere che non sarà a Sanremo. Infatti verrà lunedì al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. E il vincitore del Festival? Vorrebbero far vincere Achille Lauro. Amen”. (Continua dopo la foto)









Insomma non solo Red Ronnie ha spifferato quali saranno i cantanti che parteciperanno alla prossima edizione del Festival, ma anche chi lo vincerà. Per quanto riguarda la presenza di altri ospiti, Red Ronnie dà per certa l’assenza di Alessandro Gassmann vista la partecipazione in gara del figlio Leo, che ha vinto nel 2020 Sanremo Giovani. Al momento non ci sono state repliche da parte di Amadeus agli spoiler del noto esperto di musica: insieme al conduttore de I soliti ignoti ci sarà per il secondo anno consecutivo Rosario Fiorello, suo grande amico.

