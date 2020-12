Elisabetta Gregoraci ha deciso di lasciare il ‘Grande Fratello Vip’ per stare vicina a suo figlio e trascorrere con lui le festività natalizie. Nonostante l’esperienza nel reality show, tra alti e bassi, stava comunque proseguendo bene, ha prevalso la famiglia e la sua voglia di non essere lontana da Nathan Falco negli ultimi giorni dell’anno. Dopo la sua uscita dal reality show, le è stata organizzata una meravigliosa festa a sorpresa da sua sorella Marzia e dalla carissima amica Micaela Ottomani.

In passato ci sono state grosse incomprensioni tra la showgirl e conduttrice televisiva e l’ex marito Flavio Briatore. Quest’ultimo ha appreso molto male alcune dinamiche createsi nella Casa e nella telefonata fatta alla donna nel post GF Vip l’ha anche sgridata, come confidato dall’ex gieffina. Ora però i due si sono incontrati personalmente per la prima volta. E la Gregoraci ha raccontato nei dettagli come è andato questo confronto. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo. (Continua dopo la foto)















Elisabetta ha potuto parlare nuovamente e vedersi con l’imprenditore in Costa Azzurra, più precisamente a Monaco. Questo quanto riferito da lei: “Tutto bene tra di noi. Ci siamo visti con Flavio appena sono arrivata a Monaco, abbiamo fatto un pranzo insieme io, lui e Nathan dopo tre mesi di lontananza. Abbiamo un bel rapporto, ci siamo voluti bene e amati per 13 anni e da questo amore è nato Nathan, ora dobbiamo pensare a lui. Stargli lontano per me è stata la prova più difficile”. (Continua dopo la foto)















Non ci sono più asce di guerra e tra di loro sembra essere tornato a splendere il sole per il bene del figlio. Poi si è anche soffermata su Pierpaolo Pretelli, con il quale aveva iniziato un’amicizia speciale conclusasi non benissimo: “Pierpaolo? Io non ho mai voluto che lui soffrisse per me e non lo vorrei tuttora. Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine”. Quindi, da parte della Gregoraci solo parole positive, senza vene polemiche. (Continua dopo la foto)









Al settimanale ‘Chi’ ha aggiunto: “È un’esperienza che ti cambia ti fortifica, ti rende più consapevole di alcune cose e ti mette a dura prova per altre. Ti costringe a fare un bilancio della tua vita e, sicuramente, sono cambiata: mi sento più forte, ma anche più fragile”. Poi: “Gli anni ti cambiano, con il passare del tempo si diventa più maturi e consapevoli, neanche io pensavo di essere così leonessa, ma ho avuto la forza di difendermi in ogni occasione”.

“Fuori immediatamente!”. Filippo Nardi choc al GF Vip: “Quanto mi pagate se lo faccio?”. Pubblico inferocito