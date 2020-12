Una confessione a tratti dolorosa. Alba Parietti senza filtri su DiLei.it. Tra i tanti temi trattati, il rapporto con il figlio Francesco Oppini. Un rapporto tra alti e bassi sui cui nei mesi scorsi Alba Parietti si era già espressa. La prima volta lo aveva fatto ai microfoni di Storie Italiane quando aveva raccontato un terribile episodio che aveva coinvolto il figlio.

"Tanto anni fa, nel corso di una notte che poteva finire in tragedia, mio figlio è stato pestato ferocemente e nessuno lo ha soccorso Peraltro erano tutte persone adulte che dovevano avere un ruolo di grande responsabilità. Gli è stata spaccata completamente la mandibola, è stata una frattura scomposta. Ha rischiato di essere ammazzato, quello in cui ha passato un'intera notte non era neanche un ospedale, non gli è stata fatta neppure la tac. Sarebbe potuto tranquillamente morire".















Ma un dolore più grande tocca il cuore di Alba Parietti, il dolore per la morte della fidanzata di Francesco. "Sono finita da uno psichiatra per sopportare il dolore e la rabbia di mio figlio. E' stato davvero devastante". Un dolore mai sopito ma alla spalle con Francesco ora felice e più innamorato che mai con Cristina Tomasini.















L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto sapere di avere regalato l'anello di fidanzamento alla sua compagna. Ritiene che lei sia riuscita a migliorarlo, smussando i lati più taglienti del suo carattere: "È grazie a lei se nella casa non sono mai esploso. E poi ha gambe, mani, occhi bellissimi. Ha lo stesso sorriso di mia nonna Graziella, che per me è stata fondamentale".











Per lei che è uscito. Come confessa Alba Parietti: “Francesco è uscito per amore. […] Sarebbe strano che una persona sacrificasse un amore vero, un amore reale, per un reality. E’ da apprezzare che abbia scelto la donna che ama”.

