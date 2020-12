A 20 anni pesava oltre 300 kg: com’è oggi. Ecco Betty dopo il percorso difficile a Vite al limite

‘Vite al limite’ è il programma di successo trasmesso su Real Time che negli Usa si chiama ‘My 600lb life’ e che vede come protagonista il noto chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica, il dottor Nowzaradan. Il chirurgo di Houston propone ai suoi pazienti con forti problemi di obesità di intraprendere un percorso per ridurre la dipendenza dal cibo, arrivando a perdere prima il peso necessario per accedere all’intervento di by-pass gastrico, e poi per finire nella lista degli interventi di liposuzione.

Casi gravi e molto complessi che molte volte hanno il lieto fine ma purtroppo non sempre va così. Non tutti i pazienti del dottor Nowzaradan riescono nella difficile impresa di cambiare stile di vita e tornare al loro peso forma e, nel peggiore dei casi, per varie complicazioni perdono la vita. (Continua dopo la foto)















Betty Jo è stata una delle pazienti del dottor Now, forse quella con una delle storie più drammatiche alle spalle. A soli 20 anni Betty Jo pesava ben 315 kg e la sua obesità derivava anche da una situazione familiare difficile. Per questo sfogava la sua frustrazione nel cibo fino a quando è finita a letto incapace di muoversi. Per l’obesità, inoltre, si era anche formato un lipoma sulla spina dorsale della donna, che avrebbe potuto paralizzarla per sempre. (Continua dopo la foto)















Bettie si è rivolta al chirurgo di Houston, dove si è trasferita col marito, come ultima alternativa ma a poche settimane dal ricovero la scoperta di essere incinta ha complicato le cose. Ha affrontato una gravidanza con un alto rischio di paralisi dovuta a una crescita di una massa nella sua colonna vertebrale e un matrimonio in bilico con suo marito. Quindi la decisione di lasciare la clinica con la speranza di perdere peso una volta partorito. (Continua dopo le foto)











Dopo la nascita di Preston, Bettie Jo si è poi rivolta nuovamente al chirurgo di Vite al limite e grazie a lui è riuscita a perdere un terzo dei suoi chili e a asportare il lipoma presente sulla spina dorsale. La sua vita sentimentale, inoltre, procede a gonfie vele mentre il figlio presto compirà 5 anni. Almeno dalle ultime foto postate sul social sembra che la paziente del dottor Now sia arrivata a dei buoni risultati vista la sua situazione iniziale.

Royal baby in arrivo! La principessa di nuovo incinta: nella foto di Natale si intravede il pancino

fbq('track', 'Gossip');