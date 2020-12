Uno dei concorrenti che è stato costretto ad abbandonare anzitempo il ‘Grande Fratello Vip’ è stato Stefano Bettarini. Dopo essere rimasto nella Casa più spiata d’Italia per pochi giorni, è stato squalificato dal programma per una bestemmia. Nelle ultime settimane era calato il silenzio su questa vicenda, ma l’ex calciatore è ritornato a parlarne rilasciando un’interessante e clamorosa intervista al settimanale ‘Oggi’. Svelati dei retroscena incredibili, che cambierebbero tutto.

In un primo momento si è soffermato sull’episodio incriminato: “Ho usato un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una bestemmia”. Poi ha iniziato a scagliarsi contro la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, insinuando che alla base della sua eliminazione ci sia ben altro. La produzione temeva che potesse uscire fuori una notizia bomba dalla bocca di Bettarini. Per evitare che tutto ciò potesse succedere, hanno preferito dargli immediatamente il benservito. (Continua dopo la foto)















Dunque, gli hanno praticamente messo il bavaglio temendo che potesse svelare un segreto su un amore famoso. Infatti, Stefano ha dichiarato al giornalista: “Sono stati usati due pesi e due misure e non mi spiego il perché. Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo sentito tutti espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo. So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione”, ha esordito l’uomo. (Continua dopo la foto)















Bettarini ha concluso: “Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa”. Non ha voluto fornire ulteriori particolari sul nome di questa donna, ma gli indizi porterebbero verso Elisabetta Gregoraci o Dayane Mello. L’ex moglie di Flavio Briatore, quando lui varcò la porta rossa, gli disse: “Attento a quello che dici”. Inoltre, con la modella brasiliana ha avuto una brevissima storia. Probabilmente quindi una delle due nasconde un segreto che non deve essere rivelato. (Continua dopo la foto)









Su Bettarini la Mello rivelò: “Sapete perché sono inca**ata con quello? Io ero a L’Isola dei Famosi e lui fin da subito mi è piaciuto. Dopo che sono stata eliminata abbiamo passato del tempo in piscina insieme. Vedo dei movimenti strani col telefono. Poi mi ha portata a passeggiare al mare. Aveva tutto pianificato con i paparazzi. Però un rapporto di letto solo in 3 mesi mica è un fidanzamento!”.

“Cosa succede a Natale e quanto dura il GF Vip”. Alfonso Signorini, tutta la verità: costretto a intervenire dopo la marea di voci