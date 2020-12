“Cosa succede a Natale e quanto dura il GF Vip”. Alfonso Signorini, tutta la verità: costretto a intervenire dopo la marea di voci

Alfonso Signorini, la dichiarazioni arrivano per mettere chiarezza una volta per tutte. Il conduttore del Grande Fratello Vip è stato tirato in ballo sulle voci che son ostate messe in circolo negli ultimi giorni riguardo un ipotetico ripescaggio. Ma non solo. Sul reality, è stato anche detto molto di più. Sono dunque due i motivi che spingono il conduttore a spiegare come stanno realmente le cose.

Il reality show è andato incontro a momenti molto interessanti. L’edizione che ha visto ancora una volta Alfonso Signorini alla guida del timone, continua a regalare grandi sorprese. Ma intorno al programma girano anche determinate voci che vedrebbero, da un lato l’ipotesi di un ripescaggio di qualche ex concorrente pronto a rientrare nella Casa più spiata d’Italia a Natale e, dall’altro, qualcosa in merito all’ulteriore allungamento del programma. (Continua a leggere dopo la foto).















Tutto sembrerebbe essere stato frutto di voci di corridoio supportate solo dal pettegolezzo fine a se stesso. Infatti non solo non avverrà alcun ripescaggio, ma al momento l’unica verità a riguardo vede confermati i 4 nuovi concorrenti già annunciati in precedenza. Non era altro che l’ennesima fake news: “Non ci sarà alcun tipo di ripescaggio, è una fake news. Non sono previsti e non sono mai stati presi in considerazione, sono quelle fake news che abbondano nel mondo social del GF ma che non hanno alcun fondamento di verità”. (Continua a leggere dopo la foto).















E riguardo l’allungamento? Pare che la finale dal 15 febbraio sarebbe slittata al 15 marzo, ma anche in questo caso sono solo notizie prive di fondamento di verità. Avendo ottenuto un doppio appuntamento settimanale e anche un prolungamento dell’edizione, Signorini smentisce anche questa seconda voce: “Il GF va in onda due volte a settimana e più di questo a un programma non si può chiedere, quindi escluderei a priori un allungamento”. (Continua a leggere dopo le foto).









E per soffermarsi sulle sole certezza, aggiunge: “Al posto di Ginevra Lamborghini non entra nessuno. Invece che entrare in cinque, entreranno in quattro. Sia la Salemi che Malgioglio non stanno dando il massimo, dovrebbero spogliarsi di questi paletti”. E in attesa di conferme, al momento i nomi sarebbero quelli di Mario Ermito, Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga.

“Aspettate, ho un mancamento”. Antonella Clerici costretta a sedersi per l’emozione: cosa è successo in diretta