Detto fatto è tornato in onda su Rai2, mercoledì 9 dicembre. La trasmissione era stata sospesa dopo che nella puntata del 24 novembre, era stato proposto un tutorial su come fare la spesa in modo seducente. Tutorial tenuto dalla ballerina di pole dance Emily Agelillo e che molti spettatori e i vertici della Rai hanno ritenuto offensivo nei confronti delle donne.

"Sono molto emozionata e molto felice di essere qui. Quello appena passato è stato un periodo molto difficile. Sia io che la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grande opportunità per migliorare e crescere così come abbiamo sempre fatto. Da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla, Detto Fatto è qua".















Con il ritorno in tv di Detto Fatto, c'è stato anche quello di Jonathan Kashanian e della sua consueta SuperClassifica Jon. Durante lo spazio dedicato al gossip e ai vip, Jonathan ha parlato di una ex coppia di cui l'Italia intera è ancora innamorata e che sogna di rivedere di nuovo insieme, Albano Carrisi e Romina Power.















Secondo quanto riportato da Jonathan Kashanian, il cantante ha invitato Romina a trascorrere le festività natalizie a Cellino San Marco ma la Power "ha rifiutato di festeggiare il Natale con loro a Cellino San Marco". E questo non è il primo rifiuto di Romina ad Albano, infatti "I due non festeggiano insieme da anni, anche nel 2018 e 2019 non era presente". Quindi si tratta del terzo rifiuto rifilato dalla Power all'ex marito.









Ma mentre gli altri anni il motivo poteva essere ricondotto alla situazione intrigata tra i due e Loredana Lecciso, quest’anno Romina Power avrebbe declinato l’invito di festeggiare tutti insieme le festività natalizia per rispettare le regole anticovid. “Il rifiuto sarebbe dovuto a motivi di sicurezza, non sarebbe il caso in piena pandemia festeggiare tra non congiunti”, ha concluso Jonathan Kashanian.

