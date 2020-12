Tra le pagine di Leggo si scorge un articolo nato per classificare il rapporto tra divulgatori, immunologi, virologi e tv ormai divenuti rock star in questo particolare periodo storico. Il metodo prescelto per descriverli e dargli un voto è quello delle pagelle. Colui il quale si distingue tra tutti i partecipanti è Fabrizio Pregliasco.

A Pregliasco viene affidato un bel 10, etichettato come il Pirlo (il calciatore) dei virologi. "Serafico, tranquillizzante, sembra che nulla lo allarmi e grazie a questo riesce a trasmettere un senso di serenità in chi lo ascolta. Tra i suoi colleghi è sicuramente tra i più coerenti".





























Un'altra fuoriclasse che si scorge tra le pagelle di Leggo è Antonella Viola, anch'essa, come Pregliasco, detentrice di un 10 pieno: "Ha capito perfettamente come si comunica in tv: netta, senza se e senza ma, e sempre con una punta polemica che colpisce e fa riflettere". L'ultimo posto se lo contendo invece Valeria Cagno e Maria Rita Gismondo, a cui è stato assegnato un 4 poco glorificante. Leggo dice della Cagno: "La giovane ricercatrice dell'Università di Ginevra sembra che ce l'abbia con il mondo. Spesso traspare un'arroganza che la rende respingente e inutilmente aggressiva. Insomma controproducente". Mentre della Gismondo, compagna di 4 in pagella, dice: "Vanta il peggiore indice di coerenza. Ne ha dette talmente tante, per poi nelle ospitate a seguire cambiare la versione. Spesso facendo un triplice salto carpiato con avvitamento degno del miglior Klaus Di Biasi".









E del virologo Matteo Bassetti cosa si mormora? Lui si piazza nella zona alta dei voti, tenendosi stretto il suo 8,5: "Si è creato un personaggio, ha catalizzato una parte del Paese. Abbastanza furbo da strappare consensi in tv, sia da chi lo invita sia da chi lo guarda. Andando indietro nei mesi si scopre che qualche incongruenza nel suo credo c'è stata. Certo se scendesse in politica, se la giocherebbe con i migliori in fatto di capacità di stare in video. Ma (per ora) fa il virologo".

