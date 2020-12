“Bello come papà!”. Lontano dal gossip e dalla tv, chi è Zachary, il figlio 18enne di Filippo Nardi

Venerdì scorso hanno varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Per Nardi si tratta della seconda esperienza all’interno del reality show. La prima, indimenticabile, è stata al Grande Fratello ‘nip’ e durò veramente molto poco, appena tredici giorni, perché si scagliò contro la produzione la mancanza di sigarette in casa. La frase “Dove sono le mie sigarette?” diventò infatti virale e a distanza di anni è rientrato trionfalmente nella casa dei ‘vip’.

Nelle ultime ore l'inquilino è stato protagonista di diversi episodi. Il nuovo inquilino ha sgridato i vipponi per la poca pulizia della casa, poi ha fatto uno spoiler sulla finale del Grande Fratello Vip e in queste ore ha fatto una nuova rivelazione sul suo ingresso nella casa.















Secondo quanto raccontato da Filippo Nardi a Stefania Orlando, gli autori avrebbero voluto nel cast del Grande Fratello Vip il figlio Zachary. "Se dovevo entrare prima? – ha rivelato Nardi – No, no, mi hanno contattato poche settimane fa per entrare ora a dicembre, volevano anche mio figlio, ha fatto il provino. Poi..". Molti non ne erano a conoscenza, ma Filippo Nardi ha un figlio di 18 anni, Zachary, nato l'11 settembre 2002 dalla relazione con Benedetta Dolfi.















Zachary è molto riservato: il suo profilo Instagram è privato e quello Facebook aggiornato raramente. Durante la partecipazione di Filippo Nardi all'Isola dei Famosi, il 18enne aveva inviato una toccante lettera al padre: "Mi manchi e non poco, ma riesci a regalarmi sempre un sorriso. Sei diventato l'idolo dei miei amici. Spero di vederti il più tardi possibile, tengo con me la collana che mi hai regalato così ti sento più vicino", aveva scritto Zachary.









In una lunga intervista al settimanale Chi, l’ex gieffino aveva rivelato: “È un ragazzo tranquillo, pacato, riflessivo, meno istintivo di me: ha preso dalla mamma. La cosa che ha in comune con me è che non è mai contento di quello che ha. Se sono rimasto in piedi nei momenti difficili è grazie a lui e so che mi vuole bene anche se non me lo dice. Oggi è il mio migliore amico, siamo cresciuti insieme”.

