La puntata del GF Vip del 14 dicembre ha lasciato strascichi anche nei giorni successivi. Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando si sono scontrate pesantemente, con la seconda che si è imbestialita per le parole proferite in diretta dalla vincitrice di Pechino Express. Quest’ultima ha infatti detto che la sta sentendo abbastanza lontana, ma Stefania mai si sarebbe aspettata una frase del genere visto che pensava ci fosse stato il chiarimento finale. Zorzi ha fatto il suo.

La Orlando ha avuto anche una delusione totale da Tommaso Zorzi, il quale l'ha nominata a sorpresa. Ha quindi deciso di votare contro di lei, mettendola a rischio eliminazione. Subito dopo questa scelta clamorosa, l'influencer si è pentito amaramente e ha tentato in tutti i modi di scusarsi. Il 25enne ha riferito di averla nominata solamente per una risposta poco piacevole, data dalla donna, nel pomeriggio prima della diretta con Alfonso Signorini.





























“Non so perché l’ho fatto. L’ho nominata per un mini screzio successo stamani, ma ho sbagliato. Oddio fatemi uscire, voglio andarmene. Sono una mer**, se il pubblico mi sbatte fuori fa bene. Nessuno è salvo dalle mie nomination , io sono una scheggia pazza. Allora adesso vi dico una cosa. Avevo visto delle cose in Stefania. Diciamo che avevo notate che c’erano delle frasette che celavano un astio anche con me e Maria Teresa. Nominandola io scoperchio il vado di Pandora”. (Continua dopo le foto)









“Perché quando sei messo alle strette devi attaccare, o comunque devi… Adesso ha la scusa per prendersela con me e quindi me le dirà tutte. Perché è propedeutico per un rapporto. Secondo me c’erano delle cose. Però non abbiamo ancora risolto, non mi guarda in faccia. […] C’era qualcosa di non risolto ultimamente. Negli ultimi 10 giorni non ci calcolavamo moltissimo. Da quando è uscito Francesco più o meno. Non ho messo da parte il sentimento. Ho detto ‘proprio perché sono tuo amico ti nomino, così se non mi dici delle cose me le dirai”.

