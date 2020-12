“Elisabetta mi ha scritto…”. L’ex compagna di Pierpaolo Pretelli lo svela sui social, la lettera di EliGreg ad Ariadna Romero

La scorsa puntata del Grande Fratello Vip è stata particolarmente emozionante per Pierpaolo Pretelli. Dopo il confronto con Elisabetta Gregoraci, l’ex velino di Striscia la Notizia ha avuto modo di incontrare la sua ex compagna, la modella Ariadna Romero.

Ariadna ha fatto una sorpresa per l'ex velino che si è emozionato rivedendo alcune foto del figlio: "Ti devo raccontare un sacco di cose di Leo. È sveglio e ci sta guardando. Voglio farti vedere la foto che ti ha mandato, è vestito da supereroe perché sei il suo supereroe. Gli ho preso un criceto per Natale. A scuola sono riuscita a trasferirlo. Sta andando benissimo e la maestra ha detto che è un bambino molto dolce, come il papà. Anche loro ti guardano e fanno tutti il tifo per te".















"Suo papà è il suo supereroe, lui ti guarda e prende esempio da te. So che sei un ragazzo dolce, bravissimo e di cuore. Pensa con la tua testa", è stato il consiglio di Ariadna per Pierpaolo. Pierpaolo Pretelli è scoppiato in lacrime vedendo un video del figlio mentre prepara l'albero di Natale. Pierpaolo ha ringraziato Ariadna per il tempo dedicato al loro bambino: "Sono qui perché ci sei tu". Emozionato anche Alfonso Signorini, che dallo studio ringrazia Pierpaolo e Ariadna: "Pier tuo figlio ti segue sempre, siete veramente bellissimi… Ariadna ha fatto un gesto bellissimo oggi".















E dello stesso avviso è stata Elisabetta Gregoraci, che a poche ore dall'emozionante incontro ha deciso di scrivere un messaggio all'ex compagna di Pierpaolo Pretelli. È stata Ariadna a svelarlo sui social con una Instagram story: "Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo. Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci. – ha scritto – Non era dovuto, né molto meno scontato. È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne, quella famosa 'solidarietà femminile' di cui tutti parlano ma che pochissimi mettono in pratica".









E ancora: “È stata di una carineria e di una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. Messaggi veri, perché sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno. Inutile continuare a parlare, un piccolo gesto che può dire tanto sulla persona che è. Elisabetta, mi sei piaciuta subito e devo dire che ci ho visto bene”.

