Per Barbara D’Urso e i suoi affezionati telespettatori arriva una brutta notizia, anche se non dipendente da situazioni particolari. Mediaset è stato costretto a decidere così in vista dell’arrivo dei giorni festivi, che spesso e volentieri stravolgono i palinsesti delle varie emittenti televisive. Il 13 dicembre è andata in onda la puntata di ‘Domenica Live’, la quale è stata trasmessa per circa un’ora e un quarto dopo la fiction ‘Daydreamer-Le ali del sogno’. Ed è praticamente stato un saluto.

Le ultime notizie circolate in queste ore riferiscono infatti che il ‘Biscione’ lascerà spazio ad altro e Barbarella dovrà necessariamente fermarsi e ricaricare le batterie. Tutto questo è già successo negli anni passati, ma il pubblico sperava che questa decisione fosse ritardata di almeno una settimana. A fornire tutte le notizie sulla programmazione e su ‘Domenica Live’ ci ha pensato il settimanale ‘DiPiùTv’. La regina incontrastata di Mediaset dovrà dunque farsene una ragione. (Continua dopo la foto)















Per tre settimane ‘Domenica Live’ non sarà trasmessa da Canale 5. Dunque, domenica 20 dicembre non vedremo all’opera Carmelita. Stando a quanto scritto da ‘DiPiùTv’, ci sarà il film a tema natalizio ‘Un Natale stellato’. Si tratta di un film di tre anni fa, che è stato girato in America. La pellicola in questione inizierà alle ore 16.45. E c’è chi festeggia in Rai, visto che Francesca Fialdini proseguirà con il suo programma ‘Da noi a ruota libera’ e potrebbe battere facilmente la concorrenza. (Continua dopo la foto)















Per ammirare nuovamente Barbara D’Urso in ‘Domenica Live’ bisognerà attendere l’arrivo del nuovo anno. La prima puntata del 2021 è stata fissata peril 10 gennaio. Nelle ultime ore Barbarella ha voluto deliziare i suoi follower con uno scatto decisamente bollente. Si è voluta immortalare con una sottoveste, mentre è sdraiata nella sua camera da letto. Come didascalia ha semplicemente scelto: “Buonanotte”. Ma è bastata questa istantanea per far sputare veleno a moltissima gente. (Continua dopo la foto)









Un’hater ha scritto: “Sempre nelle pose cretine, copriti che non hai più vent’anni”. Tanto è bastato da far intervenire duramente la sorella di Carmelita, Daniela D’Urso: “Guardo sempre i profili di chi la insulta. Si capiscono tante cose, per esempio se sono reali o meno. E lei non lo è. Qualora lo fosse, chi insulta ripetutamente ha seri problemi. Lasciamo gli infelici fuori dalla porta”.

