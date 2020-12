“Cosa stai facendo?”. Barbara D’Urso, caos durante il collegamento a Pomeriggio 5. Lei va fuori di sé

Barbara è una delle conduttrici più amate (e odiate) della tv! La sua vita, solitamente, si divide fra i vari programmi televisivi che la impegnano giornalmente: Pomeriggio 5, Domenica Pomeriggio e Live – Non è la D’Urso. Nella puntata di martedì di Pomeriggio 5, la conduttrice ha dato in escandescenza durante un servizio in diretta da Milano.

Barbara D’Urso è in collegamento con Milano, dalla Galleria Vittorio Emanuele l’inviata parla degli assembramenti durante lo shopping natalizio e mentre va in onda il servizio all’improvviso accade l’imprevedibile e la conduttrice perde le staffe. La scena è andata in onda in diretta e in poco tempo ha fatto il giro del web. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel filmato, riproposto sui social da molte pagine che si occupano di televisione e gossip, di vede l’inviata nella galleria Vittorio Emanuele e un gruppetto di ragazzi che, alla vista delle telecamere, si avvicina. Quando Barbara D’Urso si accorge che uno dei ragazzi è senza mascherina sbotta. “Ma cosa stai facendo? C’è un ragazzo senza mascherina, che dunque non ha capito nulla. Devi mettere la mascherina bene! Io veramente sono scioccata. Ancora non capiscono, che altro bisogna fare?”. (Continua a leggere dopo la foto)















“No scusate, perché mi innervosisco troppo. Devi mettere la mascherina, se torni a casa puoi contagiare”, dice la conduttrice. Ma non finisce qui, perché mentre l’inviata chiacchiera con alcune persone che passeggiano, dietro ecco comparire nuovamente il gruppetto di ragazzi – uno di questi è ancora senza mascherina – fare i ‘disturbatori’. “Ancora senza mascherina? Dovete metterla. Noi siamo qui e va bene se volete salutare mamma, ma per rispetto degli altri e anche della mamma dovete mettere la mascherina”, ammonisce ancora la conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)









La conduttrice si è sentita in dovere di rimproverare chi, nel momento del passeggio di Milano, si trovava senza mascherina in mezzo alla folla, con il rischio anche di poter contagiare le persone in strada. Poi l’appello al gruppetto dei ragazzi: “Non andate dai nonni se siete stati in strada senza mascherina”.

“Ormai è deciso”. Su Elisa Isoardi piomba una bruttissima notizia. La voce è sempre più forte