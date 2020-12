Elisa Isoardi è stata ospite nella giornata del 14 dicembre di Serena Bortone, nel suo programma ‘Oggi è un altro giorno’. Con lei c’era anche sua madre Irma e sul genitore ha affermato: “Non mi ha mai detto che sono bella, mi diceva che ero particolare perché non crederci è giusto, si punta su altre cose. Noi non ci fermiamo sui convenevoli del genere, siamo molto più pratiche”. Elisa ha poi confessato che il genitore era sempre presente nei momenti importanti della sua vita, come ad esempio i concorsi.

La signora ha aggiunto: “Non ho fatto tanti sacrifici, non li considero sacrifici. Io ho creduto molto in lei, in quello che voleva fare e le sono andata dietro. L’ho fatto con il cuore e non li considero come sacrifici”. Ora sulla conduttrice televisiva è piombata una notizia bruttissima, che non farà piacere alla donna e al suo pubblico. C’era grande attesa per rivederla all’opera nel piccolo schermo con un suo nuovo programma, ma pare che tutto questo non potrà essere possibile per un motivo preciso. (Continua dopo la foto)















Si era vociferato in passato dell’arrivo di una sua nuova trasmissione, che si chiama ‘Check Up’, che sarebbe dovuta partire nel gennaio 2021. Ma i vertici della Rai hanno cambiato totalmente opinione. A riferire la pessima notizia per la Isoardi è il sito ‘Dagospia’: “In Rai sussurrano che la trasmissione, se mai si farà, sarà guidata da un divulgatore. Pare che la povera Elisa subisca un veto dell’amministratore delegato Salini, che non ha affatto gradito il finale di Ballando con le stelle”. (Continua dopo la foto)















Sul sito diretto da Roberto D’Agostino è stato scritto ancora: “Non è stato gradito il fatto che lei e Raimondo Todaro siano usciti di scena sbattendo la porta, dopo non aver certo lasciato un segno positivo nelle puntate precedenti”. Viale Mazzini non conferma queste indiscrezioni, ma non le smentisce nemmeno. ‘Dagospia’ ha paventato l’ipotesi che Elisa possa sbarcare su Rai 3, ma nulla è certo. Capiremo nei prossimi giorni qualcosa in più, quando lei potrebbe rompere il silenzio. (Continua dopo la foto)









Già alcuni giorni fa ‘Dagospia’ aveva riportato: “Al momento la trasmissione stando alle nostre fonti non figura nei palinsesti Rai di dicembre ma nemmeno in quelli di gennaio”. Pertanto pare proprio che per Elisa Isoardi si tratti di un periodo di stop. I telespettatori vogliono però vederla quanto prima, chissà se la Rai si convincerà.

“Ve ne siete accorti, lo sapete…”. Rosa Perrotta, dopo il silenzio assordante l’ex UeD vuota il sacco