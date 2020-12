Altra puntata bellissima e travolgente quella di ‘Uomini e Donne’, andata in onda nel pomeriggio del 15 dicembre. Nello scorso appuntamento vi abbiamo riferito del ballo super sensuale, sulle note del film ‘Flash Dance’, con il colpo di scena finale della secchiata d’acqua addosso che si è lanciata la dama torinese. Quest’ultima ha riscosso un successo inaspettato: tranne Tina Cipollari, tutti l’hanno acclamata e i cavalieri presenti in studio le hanno regalato un meritatissimo 10.

Lei è apparsa molto emozionata per quei complimenti venuti dal profondo del cuore anche dall'opinionista Gianni Sperti. Parlando più nello specifico del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, Gemma sta portando avanti con molta serietà la conoscenza con Maurizio. Tina è sempre molto perplessa sulle reali intenzioni della donna, ma sembra invece che stia per nascere qualcosa di veramente importante. E nella puntata odierna si è lasciata andare a confessioni hot.















Le cocenti delusione avute da Biagio e da Nicola Vivarelli sono ormai state messe alle spalle dalla dama, che sta sognando ad occhi aperti con il cavaliere. I due si sono incontrati per trascorrere una bellissima serata insieme e lei ha iniziato a scendere nei dettagli, raccontando di momenti indimenticabili. C'è infatti stato innanzitutto un bacio davvero molto intenso. E commenti molto positivi sull'incontro sono stati fatti anche dall'uomo. Che sia la volta buona per la dama piemontese?















La Galgani ha quindi affermato davanti alle telecamere: "C'è stato un bacio passionale, i corpi pronti ad andare avanti". Quindi, è stata una vera e propria estasi per lei, che pare sia entrata in un altro mondo e sembra sia davvero innamorata. Gianni Sperti ha chiesto se fossero andati oltre il bacio, ma Maurizio ha riferito che è stato poi costretto ad andare via e non c'è stato altro. Tutto sta andando nella giusta direzione e c'è chi pensa che ben presto lasceranno insieme la trasmissione.









Sulla storia con Maurizio è intervenuto nelle scorse ore Roberto Alessi, che senza peli sulla lingua ha detto: “Ha interrotto la castità. Si era un po’ dimenticata come si faceva”. E poi: “Lei ha 70 anni portati da Dio – ha detto il direttore di Novella 2000 -. Anche perché ha fatto un restyling che è una restaurazione continuativa. Risultati incoraggianti anche se con la pelle Gemma ci ha fatto fare una ventiquattrore”.

