Asia Argento e Morgan hanno formato una delle coppie vip più famose e paparazzate degli ultimi anni. La loro storia ha avuto inizio nel 2000 e si è conclusa nel 2007, dando alla vita nel frattempo a Anna Lou Castoldi, nata nel 2001. Proprio Anna ha esordito come attrice nella terza stagione della serie Netflix “Baby”. Asia e Morgan hanno sempre condiviso un carattere molto particolare, un po’ dark, lontano dagli schemi, sicuramente originale.

In ogni caso la relazione è finita e, a quanto pare, tra i due, nonostante siano passati più di 10 anni, i rapporti non sono ancora stati ricuciti. Insomma si sono lasciati male e in diverse occasioni, anche nel salotto di Barbarella a "Live – Non è la D'Urso" entgrambi hanno ammesso che tuttora la pace non è stata fatta. A spiegare perché sia successo ciò è stata ultimamente Asia Argento che ha parlato a fondo del rapporto con Morgan e di come andavano le cose nell'ultima fase della loro relazione.















La figlia del re dell'horror ha dichiarato a Live – Non è la D'Urso il motivo per cui un giorno ha deciso di prendere la figlia e scappare via: "È una persona affetta da disturbo narcisistico che non può essere aiutata a meno che lui non cerchi aiuto". Una frase molto forte che forse provocherà la reazione di Marco Castoldi. Certo è che non è un segreto il carattere molto particolare del cantautore milanese, ma addirittura una patologia…















Comunque Asia conosce sicuramente bene Morgan e poi assesta il colpo fatale: "Era dimagrito tanto perché abusava di sostanze, per questo io sono andata via insieme a mia figlia". Anche i problemi di droga di Morgan non sono un inedito, ma spiega cosa abbia spinto Asia a troncare la relazione. Infine l'attrice romana ha risposto ad alcune affermazioni di Morgan il quale ha spiegato che era arrivato a pesare 45 chili a causa sua.









Secondo il cantautore Asia le avrebbe provocato sofferenze, anche fisiche e ciò lo avrebbe portare a perdere peso. Questa la risposta di Argento: "Morgan ha detto che lo picchiavo di notte? Direi che è un genio, se non fosse un mentecatto. Ma ti pare che io lo picchiavo? E perché avrei dovuto? Prima di tutto io la notte dormo". Insomma, la risposta implicita è che se Morgan ha perso peso la causa è da ricercare nelle sue abitudini ben poco salutari. E adesso che Morgan è impegnato anche in un'altra diatriba, quella con l'ex Jessica Mazzoli, avrà tempo di ribattere a queste accuse?

