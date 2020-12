“Ha interrotto la castità…”. Gemma Galgani, che frecciata dopo gli ultimi fatti ‘succosi’: “Chissà l’artrosi…”

Torna la rubrica settimanale di Roberto Alessi a Ogni Mattina: uno spazio per il direttore di Novella 2000 in cui promuove o boccia i personaggi famosi. Questa volta sotto i raggi x del giornalista è passata Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne che – come lei stessa ha ammesso – ha avuto una notte romantica con il cavaliere Maurizio Guerci, conosciuto sotto i riflettori della trasmissione.

Tra i due c’era una attrazione evidente nonostante la differenza d’età (70 anni lei, 50 lui) e che ha portato Gemma Galgani, con grande stupore dei due opinionisti di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti, ad accettare le avances del suo cavaliere e far sapere: “Abbiamo fatto l’amore”. Un rapporto importante dato che l‘ultimo fidanzato “ufficiale” per Gemma era stato il “Gabbiano” Giorgio Manetti. (Continua dopo la foto)















E proprio sulla storia con Maurizio Guerci sono piovuti i commenti sempre pungenti di Roberto Alessi che senza peli sulla lingua ha detto: “Ha interrotto la castità. Si era un po’ dimenticata come si faceva”. Non solo: Roberto Alessi si è anche soffermato sull’aspetto estetico della Galgani e in particolare sui famosi ritocchini che Gemma ha fatto poco prima della nuova edizione di Uomini e Donne. Dunque ecco arrivare altre punzecchiature del giornalista Roberto Alessi. (Continua dopo la foto)















“Lei ha 70 anni portati da Dio – ha detto il direttore di Novella 2000 -. Anche perché ha fatto un restyling che è una restaurazione continuativa. Risultati incoraggianti anche se con la pelle Gemma ci ha fatto fare una ventiquattrore”. Durante Ogni Mattina l’ironia è proseguita quando è stato fatto vedere il video in cui Gemma balla come Jennifer Beals in Flashdance sulle note di “I’m maniac” di Michael Sembello: tutti a bocca aperta, compresa Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)









Ciò che ha colpito è stata la scena finale quando dall’alto dello studio di Uomini e Donne è sceso scrosciante un getto d’acqua, che ha bagnato Gemma come nella celebre scena finale della pellicola.. La più sconvolta di tutti è la conduttrice Adriana Volpe, che esclama: “Ma davvero l’ha fatto?”. E Alessi: “Sì Adriana, per rifare Dirty dancing. Gemma è identica alla protagonista, separate alla nascita. Chissà l’artrosi”.

