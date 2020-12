Avrebbe dovuto partecipare come nuova concorrente, ma è saltato tutto in maniera ufficiale. Il suo nome era uno dei più attesi e sembrava ormai tutto pronto per il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. A sorpresa è arrivata la notizia che non avrebbe più varcato la porta rossa e, dopo tante voci e indiscrezioni di questi giorni, è stato Alfonso Signorini a rompere definitivamente il silenzio sulla vicenda e a spiegare tutto. E ciò che viene fuori è un quadro davvero più che clamoroso.

La sorella della cantante Elettra Lamborghini, Ginevra, era stata scelta come new entry. E già alcune settimane fa si era fatto il suo nome, dato ormai per sicuro. Ma a quanto pare la ragazza ha deciso di porre delle condizioni assurde, che hanno costretto la produzione e il padrone di casa a fare un passo indietro. Le richieste della donna sarebbero state pazzesche e per questa ragione si è deciso di non puntare più su di lei. In un’intervista al ‘GF Vip Party’, Signorini ha ‘vomitato’ tutto. (Continua dopo la foto)















Nel contratto che avrebbe dovuto firmare, Ginevra Lamborghini voleva dunque inserire delle clausole molto precise. Questo quanto rivelato da Signorini: “Ginevra ha fatto un ottimo provino, sarebbe stata la concorrente ideale, ma ci ha posto la condizione di non poter parlare del rapporto con la sorella e neanche della sua famiglia. E quindi, di che cosa avremmo dovuto parlare?”. Non ci sono reazioni ufficiali dell’ereditiera, ma si vocifera che la sua famiglia fosse stata contraria a questa sua esperienza. (Continua dopo la foto)















Soffermandosi ancora sulla questione, Alfonso ha fatto un parallelo tra Ginevra e l’ex concorrente Francesco Oppini: “Ma è come se Oppini avesse voluto entrare nella Casa e non potevamo parlare di Alba Parietti. Poi Francesco ha dimostrato di essere Francesco Oppini e non ha più neanche bisogno di nominare sua madre, perché oramai nel GF Vip ha acquisito una sua identità fortissima”. Nella prossima puntata entreranno quindi Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga e Mario Ermito. (Continua dopo la foto)









Già sul settimanale ‘Chi’ si era letto di una dichiarazione che fa riferimento ad un rifiuto della famiglia Lamborghini di far partecipare la figlia al GRande Fratello Vip. “Secondo le nostre fonti è arrivata la conferma che la stessa ha giurato e promesso alla sua famiglia che non parteciperà al GF Vip”, aveva scritto il giornalista Gabriele Parpiglia a Giornalettissimo.

