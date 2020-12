Da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip Francesco Oppini ha avuto una serie di proposte. Oltre allo ospitate in tv è ad un passo dall’accettare il ruolo di opinionista da Chiambretti a Tika Taka. Dentro la casa invece, per il suo amico Tommaso Zorzi le cose non vanno benissimo tanto che sembra prossimo ad abbandonare il programma.

Motivo, la nomination di lunedì sera di Stefania Orlando. Un colpo basso secondo i fan visto che proprio la Orlando Zorzi aveva scelto come confessore e alla quale aveva raccontato particolari intimi della sua vita. Non solo, poche settimane fa Tommaso Zorzi era scoppiato in lacrime davanti alla falsa notizia dell'esclusione di Stefania. Lacrime da coccodrillo verrebbe da dire ore. Protetto dal segreto del confessionale, Tommaso Zorzi ha raccontato le ragioni della decisione.















"La nomino perché non mi è piaciuta una cosa che mi ha detto oggi. Ho difeso Samantha De Grenet e lei mi ha detto di fare attenzione perché anche i grandi amori possono finire. La nomino per questo". Una nomination davvero spiazzante visto il rapporto che lega i due. "Da te mi aspettavo di tutto ma non questo", il commento del padrone di casa.















Ma anche sui social l'interrogativo è forte. Nessuno riesce a capire il motivo di questa decisione. Tommaso Zorzi è tornato sulla questione provando a a giustificarsi dicendo che in quel momento non sapeva chi votare. A Stefania Orlando ha detto che sta male per averla nominata.











Una tempesta che potrebbe essere rischiarata da un barlume che arriva da fuori. Da qualche tempo Francesco Oppini ha deciso di uscire dalla Casa, ma una volta fuori ha detto che vorrebbe farsi lo stesso tatuaggio insieme a Tommaso Zorzi. “Quando Tommaso uscirà dalla casa gli proporrò di fare un tatuaggio insieme, una scritta. Fare un reality come quello e convivere 80 giorni dentro una casa con la stessa persona non capita sempre. Si è creato un bel feeling e non è da tutti”

