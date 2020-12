La puntata del ‘Grande Fratello Vip’ del 14 dicembre ha lasciato strascichi anche nelle ore successive. Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando si sono scontrate pesantemente nella mattinata odierna, con la seconda che si è imbestialita per le parole proferite in diretta dalla mamma di Guenda Goria. Quest’ultima ha infatti detto che la sta sentendo abbastanza lontana, ma Stefania mai si sarebbe aspettata una frase del genere visto che pensava ci fosse stato il chiarimento finale.

La Orlando ha avuto anche una delusione totale da Tommaso Zorzi, il quale l’ha nominata a sorpresa. Ha quindi deciso di votare contro di lei, mettendola a rischio eliminazione. Subito dopo questa scelta clamorosa, l’influencer si è pentito amaramente e ha tentato in tutti i modi di scusarsi. Il 25enne ha riferito di averla nominata solamente per una risposta poco piacevole, data dalla donna, nel pomeriggio prima della diretta con Alfonso Signorini. Stamattina il nuovo confronto. (Continua dopo la foto)















L’episodio in questione fa riferimento ad un duro scontro verbale della Orlanda con la nuova arrivata Samantha De Grenet e la new entry è stata difesa da Zorzi. Quando Tommaso ha riferito di averla nominata, Stefania in un primo momento ha reagito normalmente: “Hai fatto bene”. Ma poco più tardi è intervenuta Maria Teresa: “No, hai fatto male”. La Orlando però è apparsa evidentemente molto dispiaciuta per l’accaduto. L’influencer si è quindi scusato con lei. (Continua dopo la foto)















Durante la discussione con la coinquilina, Tommaso ha ammesso che meriterebbe di essere eliminato dal programma per quel gesto. E ha aggiunto: “Non so perché l’ho fatto. Mi sento male”. La Orlando non ha riservato alcun rancore nei suoi confronti ed ha immediatamente compreso il suo stato d’animo, perdonandolo. Nonostante ciò, la conduttrice continuerà a volergli bene: “Non ce l’ho con te”. Per fortuna dunque il rapporto si è ricucito, senza alcun problema. (Continua dopo la foto)









Nello scontro con la Ruta, Stefania Orlando si è rivolta così: “Vieni da me e parli, avevamo chiarito. Adesso mi sono rotta il ca…o”. La prima è rimasta estremamente delusa dall’atteggiamento dell’altra donna, visto che credeva che ormai le cose fossero state chiarite una volta per tutte. La Ruta ha tentato di difendersi in ogni maniera, cercando il chiarimento con lei. Però la showgirl non ha potuto nascondere la sua tristezza per un comportamento negativo.

Elisabetta Gregoraci torna nella Casa con stile. E con un dettaglio di lusso: che prezzo!