Elisabetta Gregoraci torna nella Casa con stile. E con un dettaglio di lusso: che prezzo!

Elisabetta Gregoraci è rientrata per l’ultima volta nella Casa del GF Vip. Come annunciato da Alfonso Signorini in apertura di puntata, Eli ha infatti avuto un altro faccia a faccia con Pierpaolo Pretelli prima di accomodarsi in studio insieme agli altri vipponi ormai fuori dal reality. Un confronto con cui i due “amici speciali” hanno messo fine alle polemiche dei giorni scorsi, quelle che hanno fatto seguito all’uscita di scena di lei.

Se venerdì scorso avevano avuto uno scontro a distanza, questa settimana la Gregoraci è tornata nella casa. “Questa è l’ultima volta che vengo perché devi fare il tuo percorso – ha esordito Eli – Sono qui perché non mi andava di rovinare quell’affetto che si è creato in 80 giorni … anche quel “cara” che mi hai detto in puntata. Ci siamo lasciati in una maniera che non ci si addice”. (Continua dopo la foto)















“Hai ragione – la risposta di Pierpaolo – di quello me ne pento. Sono stato più giù in questi tre giorni dopo che ci siamo visti”. “Se tu sei felice io sono felice – ha continuato lei – però quello che abbiamo condiviso lo abbiamo fatto insieme, nessuno ti ha puntato una pistola. Io sono tornata a casa con il mio Nathan. L’affetto che provo per Pierpaolo lo confermo, ma sono momenti che riguardano il Grande Fratello, fuori la vita è un’altra”. (Continua dopo la foto)















In tutto ciò ci si è messo anche Cristiano Malgioglio, già alterato parecchio con la Gregoraci perché settimana scorsa è stata fraintesa una battuta fatta da lui: “Dovreste dirvi basta chiudiamo tutto! Finalmente è finita questa sceneggiata”, ha sbottato. Ma come succede ogni volta che si parla di Elisabetta, oltre a Pierpaolo è il suo look che attira sempre attenzioni. (Continua dopo le foto)











Ancora una volta in nero, per la 26esima diretta del GF Vip ha sfoggiato un mini abito nero tempestato di paillettes con scollo all’americana e gonna dai dettagli in pizzo. Non mancavano i suoi preziosissimi bracciali d’oro e diamanti ma se la volta scorsa aveva ai piedi un paio di stivali da poco più di 100 euro, ora è tornata “alle origini”: ha indossato dei sandali neri e con il tacco a spillo di Gucci che costano ben 650 euro.

