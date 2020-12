Tina Cipollari, perché a UeD indossava la parrucca? Ora salta fuori la verità

Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati e odiati della televisione italiana. Con le sue battute e le sue irriverenti opinioni, la Cipollari è diventato uno dei volti storici di “Uomini e Donne”, programma ideato e condotto da Maria De Filippi, insieme al collega e opinionista Gianni Sperti. Sin dalle sue prime apparizioni sul piccolo schermo si fa notare per il suo atteggiamento provocatorio da improbabile vampe in breve tempo arriva al successo popolare.

Prima a "Buona domenica" (programma della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo, marito della De Filippi), poi come opinionista di Uomini e Donne, dove aveva partecipato come corteggiatrice e tronista e dove ha conosciuto l'ex marito Kiko Nalli.















In televisione l'abbiamo vista anche a Pechino Express e proprio dopo l'esperienza nel programma Tina ha deciso di dare una svolta anche al suo look cambiando taglio di capelli e piega. Inoltre, come dichiarato da Tina stessa, Pechino Express ha fatto bene anche alla sua anima e le ha portato un vero e proprio cambio interiore. Poco dopo, infatti, l'opinionista e suo marito, l'hai stylist Chicco Nalli decidono di allontanarsi e nel 2017 arriva la notizia della separazione.















Dopo l’esperienza nel game show di Rai Uno, Tina Cipollari ha portato spesso la parrucca, sia durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove fa l’opinionista, sia durante le interviste, come per esempio quella rilasciata a Silvia Toffanin nel corso di Verissimo. Tutti avevano notato il cambiamento della vamp, che aveva abbandonato i tipici capelli corti con i boccoli per un taglio liscio e lungo sino alle spalle.

In realtà, quel nuovo look non era frutto di una scelta, ma un obbligo e Tina Cipollari ha spiegato perché in quel periodo ha dovuto portare la parrucca. "Sapevo che 'Pechino Express' sarebbe stata una gara impegnativa – ha raccontato l'opinionista di Uomini e Donne, svelando il perché della parrucca -, ma non avrei mai immaginato di dover affrontare persino il problema di pulci e pidocchi".









"Quella notte faceva molto freddo, per riscaldarmi mi sono avvolta in una coperta lurida senza valutare le conseguenze. Risultato? Mi sono svegliata con un insopportabile prurito alla testa e con il corpo cosparso di piaghe rosse". Tornata in Italia, la vamp aveva dovuto tagliare i capelli perché rovinati da un decolorante che le aveva bruciato tutti i capelli. A distanza di anni i capelli di Tina sono cresciuti e oggi si gode la sua folta chioma.



