È lei Miss Italia 2020. “Stento a crederci”: chi è Martina, 19 anni, la vincitrice della 81esima edizione del concorso

Miss Italia ha un nome ed è quello di Martina Sambucini. Il concorso più celebre he premia la bellezza italiana si è tenuto in streaming quindi attraverso i canali web e social. Tanti cambiamenti a cui far fronte per permettere all’edizione del 2020 di avere comunque una Miss. La pandemia non ha fermato la manifestazione che per questa edizione è stata guidata da Patrizia Mirigliani.

Anche l'81esima edizione di Miss Italia ha una vincitrice. Tutto è stato tenuto a Roma presso lo Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare Regionale attraverso la diretta in streaming sui canali web. A contendersi il podio 23 concorrenti di fronte a una giuria. E la manifestazione ha visto qualificarsi ai primi tre posti Miss Liguria Alice Leone, Miss Roma Martina Sambucini e Miss 365 Beatrice Scolletta.















Se il secondo posto è stato di Beatrice Scolletta mentre il terzo di Alice Leone, al primo Miss Roma, ovvero Martina Sambucini, una splendida ragazza che a soli 19 anni rappresenterà fino alla prossima edizione la bellezza italiana. Castana e occhi verdi, per 177 centimetri di bellezza. Martina è nata a Frascati. Ha conseguito il diploma del liceo linguistico e per lei non solo il mondo dello spettacolo, ma anche l'università.















Si iscriverà alla facoltà di psicologia sociale, ma prima ha dedicato alla corona da Miss Italia queste parole di augurio e di meraviglia: "Stento a crederci. Ringrazio tutti, penso alla mia famiglia che non ho potuto chiamare prima! Sono felice, spero di non deludere nessuno". Per l'edizione del 2020 tante sorprese, prima tra tutte quella di non vedere le Miss in body come di consueto.









Le aspiranti Miss hanno sfoggiato look diversi, ora più sportivi poi più eleganti.. Alla guida del timone Alessandro Greco e Margherita Praticò. Privo di televoto, la giuria era costituita da Paolo Conticini (presidente), Roberta Bruzzone, Manila Nazzaro, Tiziana Luxardo, Raoul D’Alessio e Chiara Ricci. Tutto nella sicurezza come da normativa anti-Covid. Infatti le ragazze si sono sottoposte al test prima della gara e hanno rispettato il distanziamento.

