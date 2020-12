L’impatto con la casa più spiata d’Italia può avere effetti psicologicamente destabilizzanti. Ne è la prova quanto è avvenuto a Samantha De Grenet che, entrata appena venerdì scorso, ha già avuto un primo crollo emotivo. Tutto è avvenuto mentre Samantha stava parlando con un’altra new entry, Filippo Nardi. Ebbene la showgirl si è lasciata andare e ha ammesso di sentire già la mancanza del figlio e del marito.

Samantha non è certo la prima e non sarà l’ultima a sentirsi sola e a soffrire la distanza dai propri affetti più cari. La stessa Elisabetta Gregoraci ha addirittura abbandonato la casa per poter riabbracciare il figlio Nathan Falco e poter trascorrere il Natale con lui. Ovviamente la decisione di Elisabetta è figlia di un percorso diverso, caratterizzato dalla scelta della rete, non prevista, di prolungare lo show fino a febbraio. E allora cosa è successo alla De Grenet? (Continua a leggere dopo la foto)















Quando Filippo ha capito che c’era un problema ha invitato Samantha a sfogarsi e così la conduttrice è scoppiata a piangere. Subito dopo, però, ha spiegato il suo stato d’animo e fatto una richiesta particolare a Nardi: “Mi mancano, ma non devo fare questa cosa qua…Questa parte mia emotiva evitiamo di farla uscire però…”. Successivamente la De Grenet ha chiesto aiuto a Filippo: “Ti prego Filippo… Aiutami”. Ma la risposta del dj britannico naturalizzato italiano è stata un bel sorriso stampato in faccia. (Continua a leggere dopo la foto)















Il guaio, infatti, ormai era fatto, visto che le telecamere avevano ripreso tutta la scena, ovvero il pianto e lo sfogo di Samantha. E poi Filippo ha rimproverato la stessa Samantha: “Ma poi cosa devo fare? Ti devo mettere un tappo? E poi vai a dire agli altri che devono mostrare il vero io e tu?”. A quel punto la risposta della conduttrice non si è fatta attendere: “Ma questo che c’entra? Questa fa parte di una mia fragilità per delle cose che ho vissuto. Anche no…”. (Continua a leggere dopo la foto)









Il dialogo tra i due è proseguito, fortunatamente su toni più amichevoli. Filippo ha invitato Samantha a non reprimere le sue emozioni, i suoi sentimenti, di essere insomma il più naturale possibile. “Questo fa parte di te” le parole di Nardi. La showgirl non è sembrata molto convinta dalle parole di Filippo. Il suo è stato solo un momento di debolezza che ha condiviso con lui e non vuole comunque che se ne parli con gli altri della casa. Una richiesta legittima, anche se tutti fuori dalla casa ormai hanno visto quanto avvenuto.

Filippo Nardi si dichiara al GF Vip: ha un debole per la coinquilina e non lo nasconde