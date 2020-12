Dalla sua casa di Montecarlo Flavio Briatore è tornato a parlare sui social. Nel centro del mirino ancora la questione Coronavirus. Sono stati mesi duri per Flavio Briatore sia sul piano sia professionale che personale, dopo l’entrata della ex moglie Elisabetta Gregoraci dentro la casa del Grande Fratello. A Flavio Briatore non era piaciuto l’atteggiamento di Eli con Pierpalo Pretelli.

Troppo vicina all'ex velino e dimentica del ruolo di madre e del piccolo Nathan Falco. Prima c'era stata tutta la polemica legata alla chiusura del Billinoaire e al furioso botta e risposta con il sindaco di Arzachena. Poi contro il governo con il quale aveva usato toni durissimi. "La speranza questo Paese non ce l'ha – aveva raccontato nel corso di una lunga intervista a Il Tempo – ci sarebbe se avessimo un governo che pensasse seriamente ai giovani ed anche, aggiungo, alle persone anziane. C'è mai stato un programma per i giovani? Delle agevolazioni? Questa estate i giovani son stati messi al bando perché contagiavano, eccetera, eccetera".















E ancora: "I vecchi ormai dicono che non servono più a niente (io ho 70 anni e neanche io vado bene quindi). Non hanno fatto nessun tipo di politica né sui giovani né sui vecchi. Tutti gli imprenditori, anche quelli più giovani con bar, ristoranti, eccetera, si son messi tutti in regola e comunque poi gli sono state imposte chiusure lo stesso".















E conclude: "Il governo cosa ha fatto? Sui trasporti, per decongestionare l'affollamento sui bus, nelle metro? Pensi a quanti autobus turistici, per le gite, fermi ci sono: perché non sono stati attivati per aumentare le corse e ridurre l'affollamento sulle linee urbane e non?". Così per mesi, poi ieri il cambiamento di direzione dalla sua pagina social.











Flavio Briatore ha invitato infatti i cittadini a rispettare le misure anti contagio in merito al coronavirus. Il messaggio è stato diffuso sulla sua pagina Instagram dopo che nel weekend appena trascorso in diverse città italiane si sono visti preoccupanti assembramenti in negozi, bar, vie e piazze. “Queste sono immagini di questo weekend. Non dobbiamo dimenticare che non siamo ancora “fuori pericolo”. Non lasciamo che un weekend di shopping o la voglia di prendere un cappuccino in un bar rovinino i sacrifici fatti finora.” Un cambio di direzione che è stato sottolineato sui social con diversi commenti sulla sua pagina social che gli ricordano il suo passato recente e la richiesta di riaprire le discoteche.

